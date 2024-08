Bombom, Hugo Rosa, Rafael Cortez e Silvia Abravanel: estrelas participam do ‘Ping Pong’ do Acerte ou Caia! Sob comando de Tom Cavalcante, o primeiro episódio do game show vai ao ar neste domingo (25), a partir das 14 horas, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 22/08/2024 - 12h49 (Atualizado em 22/08/2024 - 12h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Para quem vai sua torcida na estreia do programa? Reprodução/Instagram

Ansiosos para a estreia do Acerte ou Caia! neste domingo (25)? Sob o comando de Tom Cavalcante, o game show contará com a presença de um time de 11 famosos a cada episódio. Adriana Bombom, Hugo Rosa, Rafael Cortez e Silvia Abravanel fazem parte do grupo de estreia do programa e participaram do Ping Pong nas redes sociais.

O quarteto respondeu quais temas eles acertariam ou cairiam no jogo. Rolaram perguntas sobre música, moda, entretenimento e carros. Como será que eles se saíram?

Além dos quatro famosos, o episódio de estreia do reality vai contar com mais sete estrelas, são eles: Deolane Bezerra, Edilson Capetinha, Gizelly Bicalho, Gustavo Mendes, Tiago Piquilo, Rodrigo Capella e Sarah Andrade.

Veja o Ping Pong :

‌



Quer ver esse time no Acerte ou Caia!? Não perca a estreia do programa neste domingo (25), a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Mestre do humor! Saiba tudo sobre o comandante do ‘Acerte ou Caia!’