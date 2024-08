Tom Cavalcante compartilha reencontro emocionante com os pets e brinca: ‘Me acertaram e eu nem caí!’ O apresentador do Acerte ou Caia! deixou os seguidores encantados com o amor pelos cachorros Esquenta|Do R7 20/08/2024 - 12h47 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Riba e Bernardo choraram de felicidade ao rever Tom Reprodução/Instagram

Tom Cavalcante sofreu um ataque de fofura assim que chegou em casa após viagem! O apresentador do Acerte ou Caia! mostrou o momento do reencontro com seus dois cachorros, Riba e Bernardo. Os animais estavam super emocionados e não pararam de pular em cima do artista.

Ele chegou em casa antes dos cachorrinhos e se escondeu. A duplinha procurou Tom pelo local e chorou de emoção quando encontrou. O artista comentou: “Me acertaram e eu nem caí! Só ganhei carinho em dobro!”

Os fãs ficaram encantados com o super encontro: “Amor incondicional”, escreveu uma seguidora. Outra entrou na brincadeira: “Só não caiu porque a parede te segurou!”

Riba e Bernardo são da raça Doodle, e apesar de dóceis e inteligentes, são gigantescos. Tom, de fato, quase caiu com os cachorrinhos empolgados!

‌



Confira :

Quer ver o Tom no Acerte ou Caia!? Não perca a estreia do programa neste domingo (25), a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Descubra o time de famosos que participa da estreia do Acerte ou Caia!