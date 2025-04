O Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril e o Acerte ou Caia! deste domingo (27) entra no clima do reality e recebe onze casais que participaram das temporadas anteriores. Para somar a esse elenco de milhões, os apresentadores da sétima temporada, Felipe Andreoli e Rafa Brites, também vão mergulhar de cabeça no game, que terá pela primeira vez o formato de duplas. Vem conhecer e relembrar a trajetória de cada um no reality de casais!

Arte/R7