Acerte ou Caia! Fique por dentro de todas as regras do programa para não ser pego no susto O game show estreia neste domingo (25), a partir das 14 horas, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 23/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Alerta: o programa contém altas doses de entretenimento Reprodução/RECORD

Aguenta, coração! Os sustos vão ser inevitáveis no Acerte ou Caia!, mas quem estiver preparado e sabendo de todas as regras, com certeza vai se divertir mais. O programa vai ao ar neste domingo (25), com um time de famosos que encararam o desafio pelo prêmio de R$ 300 mil. Enquanto aguardamos a estreia, que tal rever as regras do programa?

Líder

Na primeira rodada, a foto do líder aparece no telão. A pessoa indicada inicia o game, chamando outro famoso para um duelo. Eles vão responder perguntas sobre assuntos gerais até que um dos dois erre e caia no buraco. Se o líder cair, o adversário toma o lugar dele, caso contrário, o jogo continua com o mesmo comandante, que escolherá outro oponente.

O líder tem três vidas, ou seja, tem a chance de passar a pergunta para o adversário por três vezes. Caso o líder mande a pergunta para o oponente e ele acerte, o adversário ganha uma vida.

Prêmio

Todas as vezes que um oponente cair, quem vence a rodada pode escolher um dos lados da moeda do perdedor. Os valores escondidos por trás podem ser diversos, vão desde valores altos até “perde tudo”.

‌



O prêmio vai acumulando com o andamento das rodadas e pode ser conferido no telão do programa. Se os participantes acertarem os lados mais valiosos das moedas e não perderem saldo, podem chegar a um prêmio total de R$ 300 mil por episódio!

Desafio Final

O game começa com 11 jogadores, quando 10 deles caírem, o famoso que ficar ileso participa do Desafio Final. Ele poderá escolher entre duas alternativas: sair com metade do prêmio acumulado no episódio, ou enfrentar uma sequência de perguntas que dobram o prêmio do telão.

‌



Se o jogador optar pela segunda opção, terá dois minutos para responder corretamente 10 questões. Já imaginou a felicidade de quem conseguir essa façanha?

Perguntas

As questões são sortidas e podem ser sobre qualquer assunto! Segundo Tom Cavalcante, algumas são mais fáceis, outras fazem os participantes quebrarem a cabeça, e tem também pegadinhas dentro das perguntas. Por esse motivo, os competidores precisam prestar muita atenção! Eles têm até 30 segundos para responder corretamente, e podem chutar quantas vezes for necessário.

‌



Agora que você já está por dentro de todas as regras, não será pego desprevenido. Aproveite para responder às questões na sua casa enquanto assiste à estreia. Um quiz especial para o público será publicado em breve!

Confira o resumão:

Quer ver esse time no Acerte ou Caia!? Não perca a estreia do programa neste domingo (25), a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Mestre do humor! Saiba tudo sobre o comandante do ‘Acerte ou Caia!’