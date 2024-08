‘Acerte ou Caia!’ conta com quiz para o público e ranking de colocação no R7.com Comandado por Tom Cavalcante, o game show que estreia neste domingo (18) também promete agitar as redes sociais da RECORD; saiba mais! Esquenta|Do R7 15/08/2024 - 18h42 (Atualizado em 15/08/2024 - 18h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Além de emoções e reviravoltas, o humorista promete muitos memes Divulgação/RECORD

No próximo domingo (18), às 14h, estreia na RECORD o game show Acerte ou Caia!, sob o comando de Tom Cavalcante. E a atração, uma disputa de perguntas e respostas entre celebridades, sucesso em vários países do mundo, também vai divertir o público do portal R7.com.

A exemplo do programa exibido na tela da RECORD, os internautas do R7.com poderão testar seus conhecimentos em um quiz, que terá uma nova edição a cada domingo na página do Acerte ou Caia! no portal. E o mais legal: esses resultados farão parte de um grande ranking. Ou seja, os participantes poderão competir entre si para ver quem sabe mais!

Seguindo a tendência multiplataforma, o Acerte ou Caia! estará em todas as redes sociais da emissora: Instagram, Twitter/X e Facebook, com spoilers e muito conteúdo de bastidores.

E neste domingo, na estreia da atração na RECORD, os participantes que disputarão o prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil, são: Silvia Abravanel, Rodrigo Capella, Hugo, Tiago, Sarah Andrade, Gizelly Bicalho, Deolane Bezerra, Edilson Capetinha, Rafael Cortez, Adriana Bombom e Gustavo Mendes. Quem vencerá essa disputa?

Fique ligado: o Acerte ou Caia! estreia neste domingo (18), a partir das 14 horas, na tela da RECORD.

Veja também!