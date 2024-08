Tom Cavalcante revela expectativa para a estreia do Acerte ou Caia!: ‘Vocês vão amar!’ O apresentador se mostrou eufórico pelo lançamento do novo game show da RECORD Esquenta|Do R7 21/08/2024 - 12h09 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h14 ) ‌



O programa promete muitas emoções. Não vai perder, hein? Divulgação/RECORD

Além do público, sabe quem está ansioso pela estreia do Acerte ou Caia! na RECORD? Ele mesmo, Tom Cavalcante! O apresentador falou sobre as expectativas para o lançamento do game, que vai ao ar neste domingo (25). Confira o recado!

Tom disse em vídeo para as redes sociais do programa: “Quero dizer para vocês que essa é uma das poucas vezes que fiquei tão empolgado em fazer um programa e apresentar um game tão dinâmico, divertido e vocês vão amar! Quando entenderem a dinâmica do jogo, começarem em casa a participar junto à família, vai ser muito divertido. Conto com você e com sua audiência!”

No programa de estreia deste domingo (25), o público vai acompanhar um time com 11 estrelas competindo pelo prêmio que pode chegar a R$ 300 mil.

Assista:

‌



Quer ver o Tom no Acerte ou Caia!? Não perca a estreia do programa neste domingo (25), a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades.

