'É um programa que vai entrar certeiro na TV', revela Andréa Sorvetão sobre Acerte ou Caia! A artista se divertiu no game show da RECORD comandado por Tom Cavalcante Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 19/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 02h00 )

Ela ficou animada ao relembrar momentos do reality Reprodução/Instagram

O público aguarda ansiosamente cada episódio novo de Acerte ou Caia! Neste domingo (24), é a vez de Andréa Sorvetão aparecer na tela da RECORD para disputar o prêmio com mais 10 famosos. A artista e o marido, o cantor Conrado, viajaram para a Argentina e se divertiram nas gravações da atração. Em entrevista para o site oficial, a artista repercutiu a participação.

“Adorei a experiência de participar. É muito dinâmico, o mistério da queda é uma loucura. Amo programas com essa interatividade, perguntas e respostas, que tenham movimento. É um programa que vai entrar certeiro na TV”, revelou Andréa.

Ela se divertiu à beça no reality e contou o que mais curtiu: “A parte preferida, com certeza, é a queda. Não vou dizer se eu caí ou não, o público vai ter que assistir. Mas ver a galera caindo é muito bom”, contou em meio às risadas.

Sem dar spoilers, Sorvetão disse que passou sufoco em uma das questões: “Teve uma que foi nos últimos segundos. As perguntas são maravilhosas, de assuntos gerais, então você tem que estar ligado em tudo!”

O casal não participou do mesmo episódio, mas torceram um pelo outro. Eles adoraram a experiência de gravar fora do país: “Ter ido para a Argentina com o Conrado foi muito especial, pena que a gente só pôde ficar dois dias por conta da nossa agenda. Mas andamos, sentimos a energia do lugar, a gente amou. É tudo muito histórico. No dia que a gente chegou, não gravamos, então conseguimos andar um pouco”, disse.

Segundo Andréa, eles pretendem fazer um repeteco: “A gente ainda vai voltar para a Argentina, amamos ir até lá gravar, foi muito especial.”

Com vários projetos na agenda, o casal passa por uma fase maravilhosa. Sorvetão está atuando na área teatral, e Conrado se prepara para voltar aos palcos: “Tenho trabalhado muito com a internet também, ainda muita coisa boa a galera vai poder acompanhar. É só nos acompanhar nas redes sociais, lá a gente divulga tudo!”

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

