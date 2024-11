Lí Marttins relembra viagem à Argentina para gravar o Acerte ou Caia!: ‘Delícia poder unir trabalho e lazer’ A jurada do Canta Comigo Teen e o marido, JP Mantovani, participaram do game show da RECORD Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 13/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 02h00 ) twitter

Lí contou qual pergunta do reality ela considerou mais difícil Reprodução/Rosselly Dourado

O público não perde por esperar o 13º episódio do Acerte ou Caia! O game vai ao ar neste domingo (17), com time recheado de estrelas. Lí Marttins, jurada do Canta Comigo Teen, está no elenco, e seu marido, JP Mantovani, torce pela amada na plateia. Eles amaram viajar para as gravações do programa. A cantora cedeu entrevista para o site oficial e contou tudo!

“Foi super divertido! Nós adoramos a experiência! É muito difícil pensar sob pressão, mas valeu a pena estar entre amigos e principalmente participar desse retorno do Tom”, revelou a artista. Apesar de viajarem juntos, ela e JP não fizeram parte do mesmo episódio, o modelo apareceu no 10º programa: “Ficamos apenas na torcida um pelo outro!”

Lí jogou ao lado de Ana Paula Minerato, Daniel Erthal, Daniel Del Sarto, Darlan Cunha, Hariany Almeida, Heitor Martins, Fabíola Gadelha, MC Guimê, Nizo Neto e Sula Miranda.

O reality consiste em um jogo de perguntas e respostas sobre assuntos gerais, quem acerta segue na disputa pelo prêmio, que pode chegar até R$ 300 mil, mas quem perde... Cai! Lí sentiu dificuldade em responder uma das questões: “Qual o filme que Phill Collins compôs três músicas para a trilha sonora. Eu nunca saberia responder essa há tempos!”

Entre uma gravação e outra, Lí e JP fizeram diversos passeios por Buenos Aires, na Argentina, e registraram tudo nas redes sociais: “Que delícia poder unir trabalho e lazer com quem amamos! Foi incrível!”

Eles visitaram o Mercado de San Telmo para comer um dos choripans mais tradicionais do país, fizeram um tour pelos restaurantes da cidade, tiraram fotos no Obelisco, no Yatch Club Puerto Madero e em vários pontos turísticos do local.

Veja:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

