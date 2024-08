Tom Cavalcante homenageia Silvio Santos: ‘Todo meu respeito e gratidão’ O apresentador do Acerte ou Caia! abriu o coração sobre o amigo e lembrou de cenas do Troféu Imprensa Esquenta|Do R7 18/08/2024 - 20h30 (Atualizado em 18/08/2024 - 20h30 ) ‌



Tom compartilhou momentos com o amigo Reprodução/Instagram

Tom Cavalcante deixou os seguidores emocionados ao homenagear Silvio Santos nas redes sociais. O apresentador do Acerte ou Caia! publicou um vídeo com seus cinco prêmios do Troféu Imprensa e trechos de interações dele com o maior comunicador da TV brasileira.

Muito triste com o falecimento de Silvio, Tom quis mostrar ao público a importância do amigo em sua trajetória: “Quanto orgulho eu tenho, e gratidão por esse cara que criou o Troféu Imprensa. Guardo como verdadeiros tesouros que legitimam o sucesso da minha carreira, com assinatura do mestre Silvio Santos”, contou.

Ele mostrou cinco troféus, três de Melhor Humorista, um pelo sucesso em Sai de Baixo, e outro pelo Show do Tom, da RECORD.

Tom escreveu: “Todo meu respeito e gratidão ao senhor da TV”. Os seguidores ficaram emocionados e elogiaram a homenagem, um fã disse: “Que vídeo maravilhoso. Dois talentos admiráveis!”

‌



Veja:

O Acerte ou Caia! estreia neste domingo (25), a partir das 14 horas, na tela da RECORD.