‘Uma das melhores e maiores experiências da minha vida’, revela Silvia Abravanel sobre o Acerte ou Caia! Em entrevista ao site oficial logo após a gravação, a apresentadora ainda contou qual foi a sua parte favorita no game show comandado por Tom Cavalcante Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 26/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2024 - 02h00 ) ‌



A+

A-

A estrela fez parte do timaço de competidores do novo reality Reprodução/Sergio Cyrillo

A estreia do Acerte ou Caia!, no domingo (25), contou com a participação ilustre da Silvia Abravanel! Animada e divertida, a apresentadora se jogou no novo game show da RECORD, comandado por Tom Cavalcante. Em entrevista para o site oficial, ela falou sobre o programa e contou como está se preparando para o casamento com o sertanejo Gustavo Moura. Vale destacar que o bate-papo com Silvia rolou um mês antes do programa ir ao ar, logo após a gravação.

“Uma das melhores e maiores experiências da minha vida”, pontuou a apresentadora sobre o game show. Silvia nunca tinha participado de um reality, e explicou que o programa só fica atrás de algumas situações incríveis: “Depois dos meus partos, de ter saltado de bungee jumping em Las Vegas [EUA] e de paraquedas em Boituva (SP). Surreal, amei!”

Segundo a artista, sua parte favorita no jogo foi se desafiar: “Ter raciocínio ao mesmo tempo em que eu estava sob pressão do tempo e concorrência com outros participantes!” Entre as perguntas, uma fez Silvia dar risadas ao recordar: “Por mais fáceis que pareciam na hora, eram as mais difíceis! Tanto que teve uma pergunta, ‘Lisboa é a capital de qual país’, e tinham algumas letras abertas, P, U, A. Eu ia responder Paraguai”, soltou.

A apresentadora aproveitou o tempo livre entre as gravações para passear por Buenos Aires, na Argentina, local onde o programa foi filmado: “Nossa, foi demais, amei gravar em outro país, principalmente Argentina, que amo e ver a dinâmica deles pela qual me encantei. Impecáveis ao meu olhar crítico!”

Amor no ar!

Silvia compartilhou a viagem com o noivo Gustavo Moura, o sertanejo também participou do reality, em um episódio diferente: “Gustavo ficou na plateia durante minha participação, mas eu nem tive tempo de sequer de olhar para ele, muita tensão das perguntas e respostas num tempo curto! Mas ele estava lá por mim assim como estive por ele”.

O casal está a todo vapor nos preparativos para o casamento, o grande dia está marcado para outubro!

“Ufa, como é a primeira vez que me caso de verdade, eu estou participando como ‘a noiva’! Estou a mais tensa desse universo, vendo tudo e indecisa entre tantas opções incríveis, ainda bem que tenho meu amigo irmão Julinho do Carmo, minha filha Amanda e minhas madrinhas que estão me dando uma forcinha gigante”, disse.

Mas toda a tensão se dilui quando ela percebe que está prestes a se casar com o amor de sua vida: “Estou muito feliz com esse processo de ser casada com quem amo e sou amada, escolhidos por Deus para estarmos juntos! Sei que será um dia incrível, inesquecível, de muito amor e principalmente com a presença de Deus!”

Por fim, ela agradeceu: “Muito obrigada pelo carinho, valorização e admiração de sempre”.

Sobre o reality

O Acerte ou Caia! marca o retorno de Tom Cavalcante para a tela da RECORD. O apresentador comandou três programas entre 2004 e 2011 na emissora. Após 12 anos, voltou para abrilhantar os domingos.

Dinâmico, o programa consiste em um jogo de perguntas e respostas. Se o participante acerta, permanece na competição, mas se errar, cai em um buraco! A temporada possui 16 episódios, e em cada um deles, 11 participantes concorrem a um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil. Mais de 176 artistas participaram da atração, que foi gravada na Argentina.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.