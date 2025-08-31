Bernardo Mesquita relembra importância de Xuxa Meneghel para a sua carreira: ‘Minha vida mudou completamente’ O ator, que estreia na série A Vida de Jó no próximo dia 15 de setembro, está no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (31) Entrevistas|Maria Clara Lentz, do site oficial* 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bernardo Mesquita fala sobre novo projeto na RECORD durante o Acerte ou Caia! Edu Moraes/RECORD

Rosto conhecido na tela da RECORD, Bernardo Mesquita já fez parte do elenco de produções como Amor Sem Igual, O Rico e Lázaro, Reis e Neemias, é uma das estrelas do Acerte ou Caia! deste domingo (31). Em entrevista ao site oficial, ele comentou sobre a sua participação no game show, relembrou a história profissional com Xuxa Meneghel, e falou como está o coração para estreia de A Vida de Jó, no próximo dia 15 de setembro, na tela da emissora.

“Eu já tinha visto alguns amigos no programa e fiquei super curioso, com muita vontade de participar também, mas não tinha noção de como eu ficaria no dia da gravação. Achei que iria ficar bem tenso, só não sabia quanto”, revelou Bernardo.

Fã de Tom Cavalcante, o ator disse que ficou muito feliz com o convite e a oportunidade de dividir o palco com um dos maiores comediantes do Brasil.

“Conheci o Tom no dia da gravação. Obviamente eu acompanhei diversos projetos dele desde muito pequeno, mas não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E ele é uma pessoa magnífica e super carinhosa, que me tratou com muito carinho; não só eu, como os outros participantes também”.

‌



Preparação para o jogo

Com muita vontade de ser campeão, ele não negou que se preparou para dar o melhor de si no palco e arrasar nas respostas quando chegasse sua vez de jogar: “A minha preparação foi assistir a alguns programas, mas já sabendo que a cada episódio eles mudam as perguntas. Então foi só para entender um pouquinho da dinâmica. Acho que assisti uns cinco programas, se não me engano”.

No próximo domingo (31), Bernardo Mesquita vai disputar o grande prêmio com o locutor Ciro Bottini; o humorista Emerson Ceará; a cantora Fernanda Medrado; os atores Gustavo Daneluz, Maytê Piragibe e Paulo César Grande; as modelos Juju Salimeni e Raíssa Santana; além dos diretores Márcio Ballas e Mary Mallandro.

‌



“O PC (Paulo César Grande) eu já conhecia, porque a gente teve contato na RECORD, no Rio; a Maitê eu também já tinha tido alguns contatos exatamente por conta dos trabalhos dentro da emissora. Mas o resto da galera eu conheci no dia. O Ceará, uma figura, o Gustavo também é um menino muito bom, que fiquei próximo lá, trocando ideia. Eu também não conhecia a Juju e a Medrado, que foram super simpáticas".

A grande virada na carreira

Antes de integrar o elenco de várias tramas da RECORD, Bernardo atuou em outros projetos para TV e cinema, mas um deles foi o que mais trouxe visibilidade no começo da carreira: o príncipe da Xuxa.

‌



O ator tinha apenas 15 anos quando foi escolhido para ser o par romântico de Sasha Meneghel em um dos filmes da mãe, Xuxa Meneghel. A produção foi para os cinemas e se tornou um grande sucesso na época e, com isso, o jovem pode se destacar mais no meio artístico.

“Acho que hoje tudo o que eu conquistei foi através do ‘Príncipe da Xuxa’. Apesar de já ter feito outros personagens que também foram bem legais, esse é o que me trouxe de fato para a mídia. Depois do filme, a minha vida mudou completamente, então, eu sou totalmente agradecido por esse projeto e pela Xuxa. Eu até brincava, sempre a chamava de madrinha por todas as oportunidades que ela me deu. Sempre fui muito grato a ela por tudo. E com certeza, assim, o ‘Príncipe da Xuxa’ foi o grande divisor de águas da minha carreira e até hoje eu sou completamente conhecido por esse personagem. Eu lembro que na época, muitos pais e mães vieram até mim falar que estavam colocando o nome dos seus filhos em Bernardo só por minha causa”, relembrou o ator sobre o filme que mudou sua vida.

Expectativa pelo prêmio e a estreia de A Vida de Jó

Com a possibilidade de ganhar até R$ 300 mil a mais na conta bancária, Bernardo confessou que já tem planos muito nobres em mente caso seja o vencedor do programa e leve essa bolada para casa:

“Eu acho que vou fazer alguns investimentos em imóveis, penso muito nisso. Ou, de repente, só fazer meu dinheiro render e pensar em comprar algumas coisas relevantes para mim, minha casa e minha família. E uma coisa que eu costumo sempre fazer é ajudar pessoas. Não sei como, mas vou procurar de alguma forma ajudar”.

Antes de finalizar o bate-papo, o ator, que estará no elenco da minissérie, A Vida de Jó, na RECORD, não escondeu a ansiedade pela estreia da trama no dia 15 de setembro.

“Em breve vai ser lançado A Vida de Jó e eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. Estou muito feliz em fazer parte do elenco. Quando eu soube que estava dentro desse projeto eu fiquei super animado e comecei a estudar cada vez mais sobre meu personagem. Sempre fico aqui à disposição dos projetos da emissora porque me tratam com muito carinho. Já fiz diversos personagens bem relevantes e torço para que eu faça outros muito legais para o público”.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas, na íntegra, na plataforma de streaming da emissora, o RecordPlus.

Confira o elenco completo deste domingo (31):

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O último episódio de agosto do Acerte ou Caia! vem aí para fechar o mês com chave de ouro! Desta vez, novos onze famosos da TV e internet disputam um prêmio de até R$ 300 mil no palco do game show neste domingo (31). Com apresentação de Tom Cavalcante, os participantes terão que testar seus conhecimentos e correr contra o tempo para não caírem no buraco! Conheça agora cada um deles: Arte/R7