Daniel Del Sarto comenta vitória no 'Acerte ou Caia!' e revela: 'O programa me deu um bálsamo de alegria' O ator foi o grande vencedor do 13º episódio do game show em um momento difícil na vida Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 18/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/11/2024 - 02h00 )

Torceu pelo artista no programa? Reprodução/Pino Gomes

Para Daniel Del Sarto, a vitória teve um significado especial no Acerte ou Caia! Em entrevista para o site oficial, o ator contou que o programa foi um bálsamo de alegria em meio a dificuldade da perda de um ente querido. Olhando sempre de uma forma positiva para a vida, além de contar detalhes do game, o artista falou sobre reality show e revelou projetos de carreira que estão bombando.

“Foi sensacional participar do programa, o formato é delicioso, viciante. Fiquei assistindo, porque eles mandaram um exemplo para a gente entender como funcionava o jogo, e eu fiquei viciado. Adoro jogos que mexem com a inteligência, rapidez, agilidade, então achei muito legal. O estúdio é lindo”, lembrou o ator.

A gravação do game aconteceu pouco tempo após uma perda na família: “Eu fui num momento especial, tinha recém perdido papai, o programa me deu um bálsamo de alegria. Queria muito estar perto do Tom, o admiro muito, foi uma chance de estar com ele, e foi especial porque pelo fato de não ter caído no buraco, ter chegado até a final.”

Ele não aceitou o Desafio Final por um motivo importante: “É uma coisa muito marcante você perder pai. E eu ter aquela benção de cair as perguntas que eu sabia, cair para os colegas o que eles não sabiam, ficar até a final. Torci muito e achei que aquilo era o universo me fazendo um carinho, então pensei, pô, para que vou arriscar? Vou sair daqui por cima, não vou cair no buraco, vamos sair dos buracos da vida”, explicou.

Além da vitória, Daniel recebeu como um presente os momentos ao lado de Tom Cavalcante: “Eu tive a oportunidade de falar para ele, ‘agora não vai parecer que estou puxando o teu saco, te admiro muito, acho você um cara incrível, não só artista, mas vejo a pessoa que você é e sinto vontade de estar perto de ti, trocar ideia, muito legal estar aqui no programa.’ Foi uma coisa muito agradável.”

O ator é um dos poucos participantes a ter a sorte de não perder o chão do game: “Essa sensação de não cair é incrível. Porque realmente dá um medo, ansiedade, um monte de coisas ao ver a galera caindo. Aquele grito, o braço para cima, a pessoa some dali. Eu fui sentindo que estava preparado para o jogo, mas vi que também era muito sobre sorte, de cair a pergunta que você sabe responder”, apontou.

Em algumas questões, a memória acabou pregando peças: “Tiveram várias reviravoltas de eu quase perder, foram nos últimos segundos. Em uma delas eu fiquei pensando na minha mulher, a Hazel saberia, e veio o nome na minha cabeça, tenho dificuldade com nomes, acho que era até Caco Antibes, personagem do Miguel Falabella. Fiquei muito concentrado!”

Carreira

O prêmio foi investido nos projetos culturais do ator, que brincou: “Já passou muito tempo, gastei oito vezes o prêmio!” Como produtor de teatro, do programa Pense Muito Bem e também dos próprios shows, Daniel foi sábio: “A gente tá sempre comprando equipamento, investindo. Vir um alívio é bom, para gente continuar reinvestindo em cultura e na nossa arte”, disse.

“Estou rodando o país me apresentando com dois espetáculos, Uma Experiência Ploc Anos 80 e Anos 80 Ploc para Crianças. Tenho meu canal no YouTube, o Pense Muito Bem, um papo descontraído. E fazendo shows, acabei de me apresentar no Festival da Lapa, um show que adoro e está na 15ª edição”, contou. Além de todos esses projetos, Daniel colhe os frutos de um longa gravado em 2020, em que atuou como ator e produtor executivo: “Ganhou prêmio de Melhor Diretor no Festival de Curitiba, e está rodando em Cuiabá.

Reality?

Com A Fazenda 16 rolando, Daniel foi questionado sobre a possibilidade de participar de um reality de confinamento: “Nunca diga nunca, mas eu realmente não tenho perfil. Sou uma pessoa cheia de toque, tenho meu tempo no banheiro, tomar banho, fazer a barba”, soltou.

Na opinião do ator, o estresse do jogo seria uma dificuldade: “Acho que eu ia ficar muito louco, dar uma surtada de estar num reality, ainda mais que aquilo te força, isso que é o barato.” Apesar de não se imaginar no programa, ele deu uma dica do que adoraria participar: “Tenho perfil se for uma competição bacana, artística, de desafios, reality de compor música, de teatro, cenas, criar uma série, botar a nossa cabeça em função de criar coisas, se desafiar criativa e fisicamente, seria legal!”

Para o público que quer acompanhar Daniel, o ator está sempre compartilhando novidades nas redes sociais e aparecendo no programa Pense Muito Bem: “Sigo em Curitiba (PR), culturalizando por aqui, tô em contato com órgãos como o MIS, Secretarias de Cultura, a gente quer culturalizar por aqui”.

Para finalizar, ele deixou um recado aos fãs: “Estamos nesse final de ano com vários projetos para o ano que vêm, tem um monólogo meu que já está meio que escrito e espero estrear também em 2025!”

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Publicidade

