‘Divertido e dinâmico’, revela humorista Gustavo Mendes sobre Acerte ou Caia! Em entrevista ao site oficial, o comediante que ficou famoso por imitar Dilma Roussef também comentou como foi o reencontro com Tom Cavalvante Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ele está no time de estrelas da estreia do programa deste domingo (25), Divulgação/RECORD

Se tem humor e diversão, é claro que Gustavo Mendes está presente! O humorista participou do episódio de estreia do Acerte ou Caia!, que vai ao ar neste domingo (25), a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Em entrevista para o site oficial, ele falou sobre o reencontro com Tom Cavalcante, repercutiu o game e revelou que a carreira está bombando.

Gustavo ganhou projeção em meados de 2008, ao imitar a então presidente Dilma Rousseff na internet. No ano seguinte, ele foi destaque no Show do Tom e trabalhou com Tom Cavalcante em várias temporadas do programa.

“Rever o Tom é incrível, é reencontrar minha história, com a lembrança que me fez chegar até aqui, me fez querer ser o que sou e fazer o que faço. Tom estava radiante, incrível, feliz, dava para ver no olhar a felicidade, deixou a gente muito à vontade, foi muito divertido”, contou.

Segundo Gustavo, o apresentador estava brilhando, cheio de gás, empolgado com o projeto novo, num lugar onde ele gosta de estar, que é no palco: “A minha carreira passa necessariamente pela existência do Tom, comecei porque queria ser igual o Tom Cavalcante, então reencontrar com ele é sempre maravilhoso”.

‌



O humorista curtiu a experiência de viajar para gravar em outro país e relembrou os participantes: “Foi uma experiência, sem dúvidas, fantástica. Primeiro a viagem para Buenos Aires [na Argentina], uma cidade maravilhosa, é sempre muito bem-vinda. Estar com colegas que a gente é fã num ambiente novo, disputar com eles, foi emocionante, fantástico. Gravar com eles, as conversas no camarim, foram dias sensacionais”, disse.

Gustavo revelou que ficou ansioso com a dinâmica do game: “O programa é muito divertido, é fato. Mas é tenso, está valendo R$ 300 mil, obviamente é tenso, quem não quer ganhar essa grana? Foi demais, acho que uma oportunidade que todo mundo deveria ter!”

‌



Uma das questões fez o artista queimar os neurônios: “Diz respeito a um apresentador de um programa famoso no mundo, que sou fã, assistia na RECORD. O nome desse apresentador, na hora, me confundiu completamente. Mas não vou dar spoiler de quem é, nem se acertei ou errei, vocês vão ter que assistir ao programa. Posso dizer que é um confeiteiro muito famoso”, soltou.

Carreira

Feliz da vida, Gustavo conta que os trabalhos vão muito bem: “Estou fazendo shows no Brasil inteiro, em um espetáculo de comédia stand-up chamado Aliviado. Também tenho gravado um programa para a internet chamado RivoCast, diretamente dos estúdios do ‘CAPS‘, que é o nome fictício de uma produtora de conteúdo, está muito engraçado. Lá eu faço a Rivone, que recebe as mais diversas figuras.”

‌



Gustavo publica os vídeos quatro vezes durante a semana em suas redes sociais, o retorno dos seguidores é imediato, com risadas e muitos comentários positivos.

Por fim, o humorista incentivou os fãs de diversão a acompanharem o reality: “O público pode esperar muita diversão, apesar de toda tensão o programa está realmente muito engraçado, divertido e dinâmico. E a possibilidade de você ver seu ídolo embolsando aí até R$ 300 mil, é fantástico. Vocês todos têm que assistir, não vejo a hora de estrear!”

Quer ver o Gustavo no Acerte ou Caia!? Não perca a estreia do programa neste domingo (25), a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Mestre do humor! Saiba tudo sobre o comandante do ‘Acerte ou Caia!’