Dudu Pelizzari adianta o que está por vir no Acerte ou Caia!: ‘Adrenalina enorme’ Querido pelo público da dramaturgia da RECORD, ator encara o game show comandado por Tom Cavalcante neste domingo (1º) Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 28/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dudu Pelizzari comenta experiência de participar do programa Divulgação/RECORD

Ator de sucesso na dramaturgia da RECORD, Dudu Pelizzari prova que também é fã de competições e fará parte do elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (1º). Em entrevista ao site oficial, o artista contou como foram as gravações em Buenos Aires, na Argentina, e revelou os bastidores do programa.

“Para mim, ir para Buenos Aires é uma grande experiência porque morei lá em 2011. Passei um ano estudando cinema em uma escola chamada SICA (Sindicato Internacional do Cinema Argentino), então sou apaixonado pela cidade, tanto que fui para gravar o programa em um único dia, e estendi por mais dez. Adoro a cultura deles, a quantidade de teatros e produções cinematográficas, é um lugar em que sou muito feliz, gosto bastante”.

Dudu não conhecia Tom Cavalcante pessoalmente, mas o encontro o fez relembrar uma história divertida: “Quando eu estava na quarta série, no meu colégio, fizemos uma encenação da Escolinha do professor Raimundo, e eu fiz o João Canabrava, que era o personagem do Tom Cavalcante. Devo ter uma foto muito antiga perdida no acervo. Considero o Tom Cavalcante um artista super plural, um dos pais do humor dos anos 1990, discípulo do Chico Anysio. Foi muito legal gravar com ele e conhecê-lo pessoalmente. O admiro muito enquanto artista”.

Pelizzari compartilha cliques na Argentina Reprodução/Instagram

O ator está acostumado com a correria no set de gravações, mas o game o surpreendeu. “Tentei não ficar nervoso, mas a adrenalina é enorme. É impressionante como esse estalo de competitividade bate na hora que começa a disputa. Foi muito legal”.

‌



Direto da dramaturgia, ator participa do Acerte ou Caia! Reprodução/Instagram

Dudu ainda confidenciou ter se tornado um fã de carteirinha do Acerte ou Caia!: “Adoro esses programas de competitividade. Fiz o Dancing Brasil com a Xuxa, na própria RECORD, e amei, foi muito legal. Fiz um quadro do Faustão, em 2012, chamado Maratoma, que valia um carro e também era gravado na Argentina, e ganhei. Era uma coisa mais de esporte, atravessar piscina com lama, escalar, mas eu sempre topo, adoro essas coisas que desafiam, que faz a gente sair da zona de conforto. Se convidar eu vou, gosto desse exercício de competição”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Vai cair agora... Reveja as quedas dos famosos no Acerte ou Caia!:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Que tal dar boas gargalhadas com os closes do Acerte ou Caia!? Os famosos do décimo terceiro episódio capricharam nas caras e bocas durante a queda. Ao escutar a frase 'vai cair agora', eles entram em parafusos e protagonizam cenas icônicas. Preparamos os melhores prints para você se divertir!