Emilly Araújo prova que é uma competidora nata e derrota adversários no Acerte ou Caia!: ‘Sabia que iria vencer’ Influenciadora ganhou o prêmio de R$ 21.125 e usou parte do dinheiro para curtir dias de descanso no Chile Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 26/01/2025 - 18h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emilly Araújo vence o Acerte ou Caia! deste domingo (26) Divulgação/RECORD

Campeã em um reality de confinamento, a influenciadora Emilly Araújo provou que é uma competidora nata e saiu novamente vitoriosa no Acerte ou Caia! deste domingo (26). A influenciadora levou a bolada de R$ 21.125 para casa e contou, ao site oficial, cada detalhe de sua participação no programa da RECORD, comandado por Tom Cavalcante.

“A experiência foi sensacional. O Tom é uma pessoa humilde e incrível. É maravilhoso estar no mesmo palco que ele. Sempre o admirei demais, mas no programa consegui conhecê-lo melhor”.

A influenciadora já esteve no Chile, mas aproveitou a gravação do game show para matar a saudade do país. “Foi ótimo. Eu amo o Chile. Já fui para lá há alguns anos e fiquei bastante tempo, então foi maravilhoso relembrar. Eu gravei o Acerte ou Caia! e ainda passei o final de semana, foram cinco dias aproveitando”.

Emilly está acostumada com a adrenalina das disputas. Por isso, chegou confiante. “Eu vim do game e sabia, desde o início, que iria vencer. Entrei com isso na cabeça e aconteceu. Fazia tempo que não sentia essa sensação de vitória, aquele frio na barriga, foi maravilhoso. Ainda mais por ser uma dinâmica com tanta gente legal e uma torcida tão animada”.

‌



No episódio deste domingo (26), a competidora enfrentou e derrotou adversários de peso, em ordem: a ex-peoa de A Fazenda 10, Vida Vlatt, o ex-Conquisteiro Alexandre Suita, o influenciador Yarley, o ator, cantor e modelo, Leandro Lima, o ex-participante de reality, Nizam, a atriz Raissa Chaddad, e o ex-vocalista da banda Twister, Sander Mecca.

O cantor e compositor, Ovelha, a ex-peoa de A Fazenda 16, Vivi, e a irmã gêmea de Emilly, Mayla Araújo, também participaram do programa, mas caíram antes de terem a oportunidade de jogar com a campeã.

‌



“Amei o elenco. Nos tornamos amigos, e temos até um grupo no WhatsApp que continuamos conversando”, disse Emilly.

A influenciadora escolheu mais moedas douradas do que pratas como estratégia para se dar bem no jogo. Só que no último duelo, ela optou pela prata para homenagear a irmã, mas se deu mal e perdeu a oportunidade de ganhar R$ 30 mil, somando, então, R$ 42. 250. Emilly preferiu não encarar o Desafio Final e levar metade do prêmio.

‌



“Eu estava escolhendo só dourado, só que no fim, pensei muito na minha irmã, ela escolheria prata. Aí escolhi por ela e acabei perdendo um dinheiro que dava para ganhar, mais do que eu ganhei. Mas eu gastei praticamente tudo lá no Chile mesmo”, brincou.

E para quem quer saber os planos de Emilly para este ano, atenção ao spoiler: “Terão muitas novidades. O acontecimento mais importante da minha vida está para se concretizar, então vamos torcer para dar certo”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Relembre os famosos que se desesperaram no Acerte ou Caia! :

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Acerte ou Caia! marcou a programação da RECORD neste ano! O jogo é bem simples, acerte as respostas e permaneça. Erre... e caia no buraco! Confira agora momentos icônicos onde as celebridades convidadas perderam o game show!