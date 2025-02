Giselle Batista celebra vitória no Desafio Final do Acerte ou Caia!: ‘Emocionante’ Atriz, que duelou contra a irmã gêmea, Michelle, ganhou R$ 80 mil no programa e contou ao site oficial o destino do prêmio; veja a entrevista exclusiva Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 19/01/2025 - 17h58 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h26 ) twitter

Giselle Batista vence o Acerte ou Caia! e leva R$ 80 mil para casa Divulgação/RECORD

Giselle Batista foi a grande vencedora do Acerte ou Caia! deste domingo (19) e levou para casa R$ 80 mil após dobrar o prêmio no temido Desafio Final. Em entrevista ao site oficial, a atriz contou como foi a experiência de participar do programa de Tom Cavalcante, além de enfrentar a irmã, Michelle Batista, em um duelo emocionante.

“Foi um pânico porque quase perdi por uma palavra muito simples. Acertei nove palavras muito rápido, coisas que eu nem esperava, e a última não vinha de jeito nenhum. Faltando quinze, dez segundos, falei e ganhei. Foi superemocionante”, garantiu.

Giselle revelou que, inicialmente, não pensou em participar do Desafio Final, mas na diversão e empolgação do programa, aceitou encarar a disputa.

“Me programei todo o tempo que se eu ganhasse, não iria para o Desafio, mas estava tão divertido, ri tanto. Acho que se não estivesse tão empolgada, talvez parasse quando venci a Mixa, [apelido carinhoso da irmã, Michelle]. Fui super impulsiva e deu certo!”, comemorou.

A participação no Acerte ou Caia! contou com outro fator emocionante para Giselle, a presença da irmã, Michelle, que foi líder durante várias rodadas. O último duelo do programa foi entre as gêmeas:

“A Michelle vai ficar se remoendo por conta dessa disputa porque ela errou algo que não poderia ter errado”, brincou.

“A gente fica supernervosa, o Brasil inteiro te assistindo e você com trinta segundos para achar a palavra. E nisso, minha irmã não acertou ‘Exaltasamba’. Eu falei: ‘nossa adolescência pagodeira em São Gonçalo (RJ), como ela não lembrou?’. Fiquei nervosa, estava quase gritando para ela. Era uma pergunta simples que ela sabia a resposta”, completou a atriz.

Giselle Batista enfrentou a irmã, Michelle, antes do Desafio Final Divulgação/RECORD

Sobre o programa, Giselle afirmou que só ficou tensa com a possível queda, pois tem medo de altura e aproveitou para elogiar o apresentador Tom Cavalcante pela condução do Acerte ou Caia!

“As interações dele ajudam muito a dar uma respirada, mas ele bota uma ‘pilha’ [na queda] no buraco. Foi incrível ter sido convidada para o programa, a gente sempre o viu brilhar, para todo mundo que é da área, o Tom Cavalcante sempre foi um grande exemplo, um artista incrível. Me senti lisonjeada de poder estar ali, e ele arrasa como apresentador, foi muito querido e tratou a gente superbem. O programa é um grande sucesso e o fruto disso também [vem] da simpatia, humor e o jeito como ele leva a atração”, elogiou.

Na disputa, Giselle encontrou amigos e colegas de profissão, além de conhecer outras pessoas do meio artístico, como Pimpolho, do Art Popular, Rita Cadillac, Andrezinho, do Grupo Molejo, entre outros, e se preparou de todas as formas possíveis para arrasar na competição. E deu certo, afinal a atriz ganhou o Desafio Final e arrematou R$ 80 mil.

“Sou uma pessoa estudiosa e quando decidimos ir ao programa, falei para a Michelle que ia estudar. Baixei uns aplicativos de palavras-cruzadas e fiquei fazendo. No aeroporto, ela ria da minha cara e falei que ia me especializar. Meu maior medo era que caísse algo do universo geek ou de super-heróis, porque não faço a menor ideia”, confidenciou.

Com o dinheiro no bolso, Giselle pretende usar o prêmio na carreira: “Tenho um canal com a Mixa, o GiMi. Quero investir nele e nos meus projetos. Quero que esse dinheiro reverbere nas coisas que tenho na cabeça, que possam sair do papel. Quero reinvestir em mim”.

A atriz se mostrou extremamente feliz com a experiência de viajar para o Chile com a irmã e ainda vencer o Acerte ou Caia!

“Eu amei. Saí de casa, fui para o Chile, encontrei grandes amigos de profissão, fiz novos amigos, tomei vinho, fiz passeios e ainda ganhei um prêmio. A viagem foi melhor do que a encomenda. Fui com o intuito de me divertir e, de fato, me diverti. Foi muito legal ter participado, certeza de que vão fazer muitas outras temporadas”.

Na RECORD, Giselle está no ar com a reprise de O Rico e Lázaro, novela de 2017, na qual contracenava com a irmã, como as gêmeas, Samira e Talita: “Foi um projeto maravilhoso, só tenho lembranças boas. A gente estava em um núcleo de humor e contracenava só com atores de muita qualidade. Nos divertimos muito. Na novela, nossa sogra nos chamava de “As iguaizinhas” e até hoje, nas nossas redes sociais, tem gente que nos chama assim por causa das personagens. Elas foram superimportantes”.

Sobre o ano de 2025, Giselle está empolgada com a nova temporada de verão do canal GiMi, ao lado da irmã, Michelle, onde mostra o lado apresentadora.

“Dia 21 [de janeiro] a gente estreia a nova temporada de verão e vamos receber convidados especiais naquele clima bem verão com piscinão de plástico, quintalzão e nossa família. O GiMi é o lugar onde não temos um personagem. As pessoas nos conhecem como atrizes e ali é nosso trabalho como apresentadoras, nosso lugar mais íntimo. Somos nós com as nossas opiniões, acertando e errando, mas construindo uma história superlegal que vai fazer oito anos. Conto muito com o apoio e divulgação de todo mundo dessa nova temporada”, concluiu.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Publicidade

