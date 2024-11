Fabiola Gadelha promete diversão no Acerte ou Caia!: ‘Acredito que o público vai amar, nos divertimos muito’ A jornalista vai aparecer na tela da RECORD neste domingo (17); não perca! Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 15/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 02h00 ) twitter

Será que ela levou o prêmio do episódio? Divulgação/RECORD

Com todo o carisma e animação, Fabiola Gadelha retorna para a tela da RECORD para participar do 13º episódio de Acerte ou Caia! Em entrevista para o site oficial, a ‘Rabo de Arraia’ contou detalhes do programa, falou sobre a carreira e revelou se toparia entrar em um reality de confinamento.

“Foi muito interessante e um verdadeiro desafio para mim, porque a dinâmica do jogo traz uma tensão impressionante ao ponto de impossibilitar a concentração e o raciocínio lógico e rápido! O mais divertido foram as quedas”, brincou sobre o game.

Ela participou do jogo ao lado de Ana Paula Minerato, Daniel Erthal, Daniel Del Sarto, Darlan Cunha, Hariany Almeida, Heitor Martins, Lí Marttins, MC Guimê, Nizo Neto e Sula Miranda. A jornalista não revelou se caiu ou não no buraco, mas definiu em uma palavra a tensão pela queda: “Agoniante”.

Segundo Fabiola, a animação está garantida no episódio: “Acredito que o público vai amar, nos divertimos muito na gravação.” A artista também está ansiosa para ver a reação da caçula, Yarin, ao ver a mamãe na brincadeira: “Vamos falar para Yarin só no dia porque ela fica animada e pedindo para ver, quando for ao ar, vai está colada na tela da RECORD com certeza!”

Nova peoa?

Além de trabalhar por anos no Cidade Alerta e Balanço Geral, Fabiola já participou de realities da emissora. Ela fez parte da primeira temporada de Dancing Brasil e brilhou no Troca de Esposas. Questionada sobre possível participação em realities de confinamento da RECORD, ela foi direta: “Se a proposta valer a pena, parar tudo para se jogar nessa experiência, com certeza aceitaria!”

Carreira

Por enquanto, o público pode rever a jornalista no game show, no episódio deste domingo (17), e nas redes sociais, sempre recheadas de conteúdos diversos: “No momento tenho me dedicado a projetos pessoais com algumas novidades que virão nos próximos meses”, revelou.

Fabiola deixou um recadinho: “Quero agradecer a RECORD pelo carinho de sempre e pela oportunidade de gravar com o Tom Cavalcante, que foi muito generoso e querido, e aproveitei para matar um pouquinho da saudade dos telespectadores que têm me cobrado muito por uma volta! Obrigada de coração”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

