Gabriel Torres elogia maestria de Tom Cavalcante no comando do game e revela ‘frio na barriga’ no Acerte ou Caia! O ator e apresentador também contou sobre as novidades da carreira; fique por dentro Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 30/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Será que o artista chegou ao Desafio Final? Só assistindo ao programa para saber! Divulgação/RECORD

Se você gostou da estreia, não perde por esperar o segundo episódio do Acerte ou Caia! Entre os 11 famosos da vez, Gabriel Torres abrilhantou o programa e se divertiu com o game. Em entrevista para o site oficial, ele contou detalhes de sua participação e falou sobre os projetos que vem atuando.

“Foi incrível participar de um game tão dinâmico”, disse o apresentador. Gabriel soltou vastos elogios ao comandante da atração: “A parte que mais me chamou atenção foi a maestria e bom humor que o nosso Tom Cavalcante conduz o programa”.

Ele revelou que estava ansioso para participar do jogo e sentiu a adrenalina: “Confesso que tive um pouco de frio na barriga. O receio de cair no buraco, se iria conseguir responder às perguntas”, comentou. Por fim, Gabriel só se preocupou em se divertir e não deu spoilers: “Achei que todas as perguntas foram tranquilas, eu respondi rápido, mas uma em específico me fez ter que pensar mais, será que ela me fez cair ou acertar?”

Gabriel participou ao lado de um time poderoso: Aurineide Camurupim, Babi Xavier, Bruninho e Davi, Fernanda Lacerda, Gui Santana, Lore Improta, Márcia Fellipe, Pyong Lee e Thaynara OG. As gravações do game ocorreram em Buenos Aires: “Achei bem legal a experiência de ir gravar em outro país que eu ainda não conhecia, que é a Argentina. Acaba se tornando um passeio. Não consegui visitar devido aos compromissos de volta, mas amei!”

‌



Realities

O apresentador já fez parte do painel de estrelas do Canta Comigo, e hoje, dedica sua experiência em outro tipo de reality, a Batalha dos Corretores, ao lado da esposa, Mara Maravilha: “Agradeço a Deus por estar realizando um grande sonho, estou apresentando a primeira temporada e teremos muitas outras, de um reality show incrível para o mercado imobiliário.”

Mas não para por aí, a carreira está bombando: “Em paralelo, embarco apresentando outro projeto mais voltado ao musical, com alguns trabalhos comerciais e publicitários”, pontuou.

‌



Em breve, Gabriel pretende anunciar sua palestra voltada para o tema da comunicação: “Sou ator também, agregado à apresentação, tenho muito a compartilhar.”

Quer ver o Gabriel no game? Não perca o episódio deste domingo (1º)!

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Veja a lista completa de famosos do segundo episódio do Acerte ou Caia!