Graziella Schmitt elogia Tom Cavalcante após participação no Acerte ou Caia!: ‘Máquina do humor’

Graziella Schmitt estará no Acerte ou Caia! deste domingo (25) Edu Moraes/RECORD

Graziella Schmitt é conhecida por suas personagens marcantes nas produções da RECORD, como Dana em O Rico e Lázaro (2017), Raquel na minissérie Lia (2018) e Naava em Reis (2023). Neste domingo (25), a atriz mostrará seu lado competitivo no Acerte ou Caia! e, em entrevista ao site oficial, ela adiantou detalhes de sua participação no programa de Tom Cavalcante.

“Foi muito legal, me diverti bastante. O Tom Cavalcante é um querido, além de extremamente talentoso, realmente uma máquina do humor. É uma honra dividir o palco com ele. Para mim foi uma alegria”.

Grazi está acostumada a decorar roteiros com longos textos e isso a torna uma grande competidora, já que para se dar bem no Acerte ou Caia!, os participantes precisam lembrar todas as respostas. Apesar da experiência, ela confessa que é difícil lidar com a adrenalina do game: “Impossível não sentir, mas busquei ficar calma e bem concentrada”.

Já nos bastidores, a atriz teve a oportunidade de conhecer um ídolo do esporte: “Sempre gostei de vôlei e o Giba está nessa edição, então foi bem bacana”.

Além do atleta, Grazi também esteve com Álvaro Garnero, David Cardoso Jr, Gustavo Marsengo, Leuriscleia, Luka, Narjara Turetta, Paulo Mathias, Pocah e Viny Vieira.

Mãe de três filhos, o último com dez meses de vida, a artista fez uma pausa na carreira para se dedicar à família, mas tem retomado aos poucos. “Tenho produzido algumas peças interessantes e um curta-metragem que é um projeto meu e do meu marido [Paulo Leal], ele escreveu e dirigiu, e eu produzi”.

Veja o post da atriz:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

