Hadballa fala sobre volta de Neymar ao Santos, Acerte ou Caia! e Paulistão: 'Será um dos melhores campeonatos dos últimos anos' Ex-jogador faz parte do time de estrelas que vai brigar por um prêmio de até R$ 300 mil no Acerte ou Caia! deste domingo (2), a partir das 16h Entrevistas|André Borges, do site oficial* 01/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h53 )

Hadballa fala sobre planos para 2025 como treinador de futebol, após sucesso em time de Andorra Divulgação/Facebook Hadson nery

Com o espírito competitivo, Hadson Nery, o Hadballa, encara mais um desafio na tela da RECORD, neste domingo (2): o Acerte ou Caia!. O ex-jogador já participou do Power Couple 6, com sua esposa Eliza Fagundes, e também marcou presença na segunda temporada do Casais em Apuros. Em entrevista ao site oficial, ele contou detalhes sobre o sonho de conhecer Tom Cavalcante, sua participação no game show, e como um bom amante de esporte, repercutiu o Paulistão 2025, que tem transmissão exclusiva na TV aberta pela emissora.

Após passar um ano morando em Andorra, onde era treinador de um clube de futebol, Hadballa voltou ao Brasil para visitar a família e participar de um evento de luta, onde enfrentou Lucas Viana, campeão de A Fazenda 11. Ele contou que neste período recebeu o convite para participar do Acerte ou Caia!. “Aceitei imediatamente porque era o sonho da minha vida o Tom Cavalcante. Ele é uma referência como apresentador, humorista. Uma pessoa que traz alegria para o brasileiro”, disse.

Ainda sobre a experiência de conhecer Tom Cavalcante, Hadson contou: “Ele é uma pessoa de uma luz que irradia as pessoas. Quando ele me cumprimentou, fiquei admirando e me questionando se era real tudo aquilo. É muito bacana quando a gente tem essas pessoas como ídolo e a gente poder estar ali interagindo. Foi surreal”.

Sem dar spoilers sobre o que acontece no game, ele adiantou um momento que o emocionou. “O Tom falou ‘Hadballa, de Belém do Pará, para o mundo!’. Isso me marcou muito”.

‌



Falando sobre a dinâmica do game, Hadballa contou que a experiência no Acerte ou Caia! foi diferente de qualquer outra da sua vida. “Quem me conhece do Power Couple sabe que sou um cara do jogo, que topa todos os desafios que aparecem. Além disso, sou atleta desde os meus 13 anos, então a competitividade está no meu sangue. Porém, é muito difícil, porque dá um nervoso, mesmo com minha experiência de sempre lidar com pressão, a tensão te faz esquecer das palavras”, contou o ex-jogador.

Hadson revelou que o sentimento de estar em um confinamento ou em uma partida de futebol é semelhante ao desafio do Acerte Caia!, mas, além da concentração para não errar as perguntas, no game show é preciso interagir e estar sorridente para tentar aliviar a pressão.

‌



Com a participação no programa, o ex-atleta contou que teve a oportunidade de conhecer o Chile e reencontrar alguns amigos. “O elenco que participou comigo na gravação do programa foi espetacular. Almoçamos juntos e tivemos um tempo para bater um papo”, disse o ex-jogador, que relembrou boas conversas com Gleici Damasceno, Lidi Lisboa, MC Kekel, Rodrigo Fernandes, entre outras celebridades do programa.

Paulistão na RECORD, experiência na Europa e planos para 2025

Como jogador profissional, Hadson começou a carreira nas categorias de base do Corinthians e contou que, apesar de ser de Belém (PA), suas raízes também estão ligadas ao estado de São Paulo. “O Paulistão está no meu radar o tempo inteiro. Esse ano, o campeonato está muito mais difícil, porque os clubes estão se reforçando bem”.

‌



Ele não arricou um palpite de favorito para ser campeão do estadual, mas destacou a chegada de Neymar ao Santos: “Com a vinda dele para o Peixe os holofotes ficam todos para o Campeonato Paulista. Então não arrisco dizer quem vai levantar a taça, porém, será um dos melhores campeonatos dos últimos anos”.

Hadballa passou um ano fora do país treinando o FC Pas de la Casa, em Andorra, na Europa. O ex-jogador assumiu o comando da equipe e chegou até a final da Copa de Andorra. Caso conquistasse a taça, o time se classificaria para as qualificatória da Champions League. “Foi bem positivo para mim. As pessoas me deram um pouquinho mais de valor, entendendo que realmente é isso que eu quero para a minha vida: ser treinador”, confidenciou.

Em 2025, ele planeja permanecer no Brasil e tentar uma oportunidade em algum clube do país de origem. “Quero uma chance para que eu possa colocar em prática toda essa experiência”, explicou.

Na carreira como treinador, Hadballa contou ao site oficial, que sua grande inspiração como técnico é o Jorge Jesus, que ficou conhecido no Brasil especialmente pelo trabalho no Flamengo. Ele contou momentos importantes que viveu ao lado do português, quando era atleta do União de Leiria: “Ele me deixou no banco de reservas por seis meses, para me fazer entender que eu era muito importante para o grupo, para o elenco e para o trabalho dele. Eu era um jogador muito ofensivo, mas defensivamente deixava muito a desejar”.

Além de o ajudar a entender como deve se comportar como jogador, Hadson disse que Jorge Jesus sempre foi um técnico acima da média. “Ele me ensinou muita coisa, é uma pessoa super segura, muito exigente, chega a ser chato, mas no bom sentido”, afirmou.

* Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar todos os domingos a partir das 16h, na RECORD!

