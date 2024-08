Hugo Rosa e Tiago Piquilo repercutem participação no Acerte ou Caia!: ‘Muita risada’ A dupla se divertiu ao relembrar a estreia do game da RECORD e também revelou projetos musicais que estão no forno Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 27/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 02h00 ) ‌



Os cantores anunciaram dois trabalhos que serão lançados em breve Divulgação/RECORD

A estreia do Acerte ou Caia! no domingo (25) rendeu diversão para o público e para o time de convidados do game! Em entrevista para o site oficial, a dupla sertaneja Hugo & Tiago relembrou a participação no reality, contou detalhes do jogo e revelou dois projetos musicais que serão lançados em breve.

“Foi maravilhoso participar do programa! Dei muita risada com alguns participantes e tive muito nervoso também, com medo de cair no buraco. Mas foi uma experiência incrível”, disse Hugo Rosa.

Tiago Piquilo também curtiu: “A parte preferida do programa foi o encontro com essa galera, a gente acaba compartilhando momentos tão legais, revendo pessoas, encontrando amigos, e você participar de um programa onde tem humoristas, faz com que o dia da gente fique melhor, a gente deu muita risada, foi muito legal!”

Apesar de formarem uma dupla, eles participaram individualmente. Hugo foi o terceiro eliminado do episódio, escorregando na quarta questão: “Todas as perguntas foram difíceis, as que fizeram para os outros participantes, as que fizeram para mim. Foi muito tenso! Todas queimaram neurônio”, brincou o sertanejo, que caiu no buraco ao som do hit Gaguinho.

‌



Já Tiago, assistiu ao companheiro caindo e teve que segurar o nervosismo: “Meio assustador ver teu parceiro indo embora, meio tenso, é uma responsabilidade para a gente que sobra, mas, ao mesmo tempo, conta com a sorte, não é só conhecimento, muito maluco isso!”

Ele foi o sétimo eliminado, e assim como o parceiro, não acertou a quarta pergunta. A resposta era ‘sarapatel’: “Conheço algumas comidas do nordeste, mas não conheço todas, ficava pensando, tentando juntar. Na hora que você vai responder, já tem todo a tensão do ambiente que você fica nervoso, aí tinha aquela coisa de juntar as letrinhas, formar esse quebra-cabeça”, explicou o cantor.

‌



Na hora de se despedir de Tiago, Tom Cavalcante não deixou a brincadeira escapar: “Você sabe que uma dupla precisa andar sempre junta, não é?” E o artista caiu!

A participação da dupla foi super divertida, e depois da gravação saíram para um jantar especial. Eles não passearam por Buenos Aires, pois a viagem foi um bate-volta, mas gostaram do passeio: “Foi minha primeira ida para a capital da Argentina, não tivemos tempo de conhecer, mas saímos para jantar e foi uma experiência legal, fomos provar a carne suculenta da Argentina”, contou Tiago. “Ficou gostinho de quero mais de voltar para conhecer direito a capital”, pontuou Hugo.

‌



20 anos de sucesso!

A dupla se mantém em constante evidência, sempre lançando novas músicas e shows. Apesar dos rostinhos não terem mudado, os cantores estão juntos há duas décadas! Com fãs no Brasil inteiro, eles se atentam para entregar trabalhos de muita qualidade para o público.

Hugo não escondeu o jogo: “Tem música nova vindo por aí e um projeto maravilhoso que se chama #NaBocaDoPovão, iremos gravar ainda esse ano!”

Tiago detalhou o novo hit: “É uma versão do Bon Jovi num estilo mais brasileiro, mais forrozinho, espero que a galera goste, é um desafio para nós, a primeira música que a gente sai de uma versão com arranjos originais e a gente transforma de um jeito ‘abrasileirado’. Uma música bem gostosa, aguardem que daqui a uns dias ela estará disponível com clipe!”

Além da canção, eles também estão preparando o #NaBocaDoPovão 2: “É um projeto de regravações de grandes sucessos da música sertaneja e de outros sons também, a gente vai decidir se é só sertanejo ou se vai englobar outros estilos também, trazendo para o sertanejo, com voz, piano e músicos convidados em cada faixa do disco. Ao invés de artistas cantando, nosso foco foi trazer instrumentos, convidados musicais para conseguirmos uma sonoridade diferente”, explicou Tiago.

Segundo o cantor, os fãs podem aguardar ansiosos: “Podem esperar muita música, amor e dedicação da nossa parte, para podermos estar perto de todo mundo, fazendo o que a gente faz há tanto tempo.”

Enquanto os projetos são preparados, que tal rever a participação da dupla no Acerte ou Caia!?

Veja a performance de Hugo:

Confira a participação de Tiago:

