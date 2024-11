Juliana Boller revela estratégia para encarar Acerte ou Caia!: ‘Expressão de blefe’ Intérprete de Eva em Gênesis e outros grandes sucessos na tela da RECORD participa do décimo episódio do game show neste domingo (27); confira a entrevista Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 25/10/2024 - 04h57 (Atualizado em 25/10/2024 - 04h57 ) twitter

Juliana Boller se diverte em participação no 'Acerte ou Caia!' Reprodução/Instagram

Juliana Boller está pronta para o décimo episódio de Acerte ou Caia!, que vai ao ar neste domingo (27). A atriz, que esteve recentemente na tela da RECORD como a Eva, na reprise de Gênesis, contou como foi participar do game show comandado por Tom Cavalcante.

“Foi muito divertido, porque jogo de perguntas sempre foi o meu tipo preferido, mais do que de carta ou de sorte. E mais legal ainda ter ido gravar na Argentina. Buenos Aires é uma cidade que eu adoro e já fui muitas vezes, inclusive, para divulgar Gênesis, em 2023. Os argentinos gostam muito das novelas da RECORD e eu acho incrível poder encontrar pessoas de outros países que acompanham o meu trabalho”, diz.

A atriz já foi até reconhecida nas ruas do país vizinho pelo trabalho em tramas bíblicas. “No ano passado, no final de uma viagem [a Buenos Aires], uma família de bolivianos me reconheceu, falou comigo. Gosto muito de ouvir a impressão dos fãs sobre as novelas e personagem”, conta.

Juliana revelou ter se preparado de forma “divertida” para a participação no jogo. “Baixei alguns aplicativos de perguntas e nos meus horários de folga ficava respondendo. Mas o meu preparo foi muito mais com o propósito de me divertir e de participar do programa”.

Apesar do espírito esportivo, a atriz revelou ter adotado alguns métodos para despistar os adversários e controlar a tensão. “Se eu deixasse o meu nervosismo tomar conta, ia atrapalhar o meu racional e a minha expressão facial de blefe. Porque eu não podia demonstrar que estava insegura. No meu pensamento estratégico, ser a última [a responder] seria a melhor forma [chegar à final]. Então, fiz cara de paisagem para não ser escolhida [risos]“.

Será que a estratégia deu certo? Só assistindo para saber! Com um elenco diversificado, o Acerte ou Caia! deste domingo (27) já rendeu, pelo menos, um reencontro e novas amizades para Juliana.

“Já tinha trabalhado com a Mônica [Carvalho] e foi muito legal reencontrá-la. Mas uma pessoa que achei muito divertida e curioso de conhecer pessoalmente foi o Júnior [Beviláqua] que faz a personagem do Ken humano. Ele é tão doce, amoroso e engraçado. Até hoje a gente se fala e troca ideia sobre o trabalho nas mídias sociais”, revela.

Gravar com Tom Cavalcante também foi especial para a atriz. “Ele faz parte do meu imaginário de infância e, além disso, é conterrâneo da minha mãe. Meus pais moram em Fortaleza, minha família inteira é do Ceará e durante a gravação, ouvindo aquele sotaque, batia uma saudade da minha família”, lembra.

Carreira

Após atuar em José do Egito (2013), A Terra Prometida (2017), Jesus (2018), Jezabel (2019) e na quarta temporada de Reis (2022), a atriz fez sua última aparição na RECORD durante a reprise de Gênesis, como Eva. Para Juliana, este é um trabalho diferenciado na sua carreira.

Juliana Boller dá vida a Eva na superprodução Divulgação/ RECORD

“Guardo uma lembrança muito especial, não só pela personagem em si, que é icônica, todo mundo sabe quem foi a Eva, como também por ser a minha primeira protagonista. Foi bem intenso e um trabalho que tive um feedback maravilhoso do público”.

A interpretação de Eva rendeu à artista indicação a um prêmio de melhor atriz em 2021. Agora, Juliana se dedica aos estudos e quer criar novos projetos.

“Estou terminando uma pós-graduação e com muita vontade de ter liberdade de desenvolver os meus próprios projetos, como atriz e produtora. Sinto que saí de um lugar passivo de contratada para um lugar ativo de criadora”, conclui.

Confira o elenco completo do Acerte ou Caia deste domingo (27)!

