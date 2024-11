Maurren Maggi repercute carreira de sucesso e reage à vitória no Acerte ou Caia!: ‘Como atleta, nunca entro para perder’ A campeã olímpica também contou que está ajudando a angariar patrocínios para sua equipe de atletismo Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 28/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 02h00 ) twitter

A campeã olímpica brilhou no game show da RECORD Divulgação/RECORD

A primeira brasileira a conquistar um ouro olímpico em esportes individuais não poderia protagonizar outra história no Acerte ou Caia! Maurren Maggi liderou o game do início ao fim, derrubando oponentes e chegando ao prêmio do programa com trajetória emocionante. Em entrevista para o site oficial, ela repercutiu a vitória e falou sobre a carreira.

Maurren foi a primeira líder sorteada no programa, e manteve o posto até o final! O que ninguém sabia, era que ela estava com receio da queda: “A melhor parte do programa para mim foi ver que eu não caí, porque morro de medo de altura, desses negócios de surpresa, não gosto nem de parque de diversões”, brincou.

Segundo a campeã, um fator foi essencial para a vitória: “Com certeza a experiência de atleta me ajudou a manter a calma, o equilíbrio, e acho que isso fez com que os adversários enfraquecessem, vou pensar dessa maneira, pelo fato de eu estar calma e tranquila, respondendo tudo, errei pouco!”

Ela já tinha assistido a outras versões do game show, e se imaginava participando. Os oponentes encararam uma jogadora de peso: “Como atleta, nunca entro para perder. Principalmente por ser atleta de alto rendimento, a gente nunca entra para ficar em segundo ou terceiro lugar. Segundo e terceiro lugar é a consequência de que alguém foi melhor que você. Acontece, eu mais perdi na minha vida do que ganhei. Mas eu entrei focando mesmo no prêmio de primeiro”, pontuou.

Sobre o prêmio, Maurren ainda não planejou o que fazer: “Sou investidora, mas ainda não tenho planos. Talvez uma viagem com minha filha e meus pais, a gente viaja bastante”, contou.

A experiência vai ficar na memória da campeã, ela revelou: “Curti muito, fiquei emocionada em várias partes do programa, não estava acreditando em tudo o que acontecia. Fiquei, ‘nossa, caramba, fui chamada’. Curti demais e acho que expressei isso, não teve nem como esconder. A minha vontade era toda hora de pular e o Tom Cavalcante falava que não podia, minha vontade era dar um abraço grande nele toda vez que ganhava. Foi sensacional e emocionante esse programa!”.

Carreira de sucesso

Nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, Maurren foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro em esportes individuais, com salto de 7,04m! Ela ainda possui quatro medalhas pan-americanas. O legado no esporte marcou o nome da atleta no esporte mundial.

“Minha carreira está ótima, tenho trabalhado bastante, não estou envolvida na política. Foi um ano sensacional, porque estive envolvida nas Olimpíadas. Estou trabalhando para uma empresa maravilhosa que tem me ajudado muito, uma das maiores do mundo de infraestrutura esportiva. Então, estou na minha área, podendo ajudar muitos atletas, isso é o mais essencial”, revelou.

A campeã tem vários projetos encaminhados: “Tenho uma equipe, a equipe Maurren Maggi, que inclusive está precisando de patrocínio, seria legal divulgar porque pode ajudar a conseguir patrocínio para os atletas. Sou embaixadora da CBC (Comissão Brasileira de Clubes), CBDU (Confederação Brasileira de Esportes Universitários) e CBDE (Confederação Brasileira de Esportes Escolares). Sou jogadora de pôquer, esse ano não tenho jogado muito porque estou bastante focada em palestras e eventos, demanda bastante de mim, mas participo do que posso, principalmente dos jogos de celebridades Poker Stars.”

Além do trabalho, Maurren também tem se dedicado à família: “Minha filha, meus cachorros, amo ficar com meus cachorros e meus pais, minha filha mora fora, não tenho muito tempo para ficar com ela, mas passamos férias bem agradáveis aqui no Brasil, depois ela foi embora para Los Angeles, mora lá, está no segundo ano de artes cênicas”, explicou.

Agora, Maurren vislumbra o futuro: “Pretendo ampliar o projeto de equipe olímpica e elevar o nível cada vez mais”, finaliza.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD.

