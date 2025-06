Max Porto vence o Acerte ou Caia! e homenageia Tom Cavalcante com presente especial: ‘Momento muito emocionante’ O artista plástico retorna para os holofotes com um novo prêmio para chamar de seu após quase 18 anos Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 15/06/2025 - 18h21 (Atualizado em 15/06/2025 - 18h21 ) twitter

Max entrou para o game com tudo e participou do Desafio Final Antonio Chahestian/RECORD

Uma vez campeão, sempre campeão! Max Porto já pode colocar mais uma vitória na lista após vencer o Acerte ou Caia! deste domingo (15). O ex-participante de reality, que venceu sua edição em 2009, retorna para os holofotes com um novo prêmio para chamar de seu após quase 18 anos. No programa de Tom Cavalcante na RECORD, ele levou a bolada de R$ 31.500.

Em entrevista ao site oficial, Max descreveu detalhes da experiência, o motivo por trás de aceitar o convite para o game e mais:

“Quando me foi feito o convite, inicialmente eu declinei. Então me dei conta que seria proveitoso divulgar o meu projeto artístico. E falei: ‘Olha, para mim seria interessante participar se eu pudesse entregar, para o Tom Cavalcante, uma das minhas esculturas. E falaram: ‘Beleza’. Aí eu aceitei com grande ímpeto, claro, de participar, brincar, enfim... Mas não pensei em prêmio e nada além de estar no palco, conhecer o Tom e entregar a minha arte para ele”.

O artista plástico ainda contou sobre o momento especial que teve ao lado do apresentador: “No meio do programa, o Tom Cavalcante, como vocês puderam ver, interage comigo, e eu pude então fazer essa entrega no palco. Ele é muito querido e reagiu de uma forma que foi além das minhas expectativas. Pausou o programa para poder falar da minha arte, mostrar na tela e interagir comigo em relação a isso. Então para mim foi um momento muito emocionante, porque essa troca de gentileza entre artistas é uma coisa muito profunda e sensível”.

Max Porto dividiu os holofotes dessa edição com grandes nomes como o apresentador Celso Zucatelli, Elcio Coronato e Lígia Mendes; a empresária Sylvia Design; os humoristas Gigante Léo e Diogo Portugal; a influenciadora digital Luara Fonseca; o ator Bruno Padilha; a cantora Michele Andrade e a jornalista Glória Vanique. Mesmo disputando o prêmio de até R$ 300 mil com toda essa galera, além da tensão e nervosismo no palco, o clima nos bastidores foi bem amistoso e divertido, de acordo com o campeão.

“Foi uma grata surpresa chegar no camarim e encontrar grandes amigos como o Gigante Léo, Diogo Portugal e o Élcio Coronado. A Sylvia Design também já tinha tido a oportunidade de conhecer em outros momentos. O Zucatelli só conheci da TV, mas nunca tive o privilégio de interagir com ele. Eram todos muito simpáticos e queridos. E, claro, haviam ali humoristas, então o clima estava bem descontraído”.

Max participou, em 2009, de um reality show de convivência e levou a melhor ao ser o grande vencedor. Mesmo sendo considerado um verdadeiro expert no assunto, ele não nega que muita coisa mudou ao longo desses anos na maneira do público consumir os realities, e ainda revelou se iria para A Fazenda:

“Nesses 15 anos, que é um tempo considerável, a revolução digital interferiu. Na minha época o fomento acontecia em bolhas do trabalho, academia, elevador; não era uma coisa tão abrangente. Hoje em dia, você está no sofá da sua casa tendo acesso a todas as pessoas. A comunicação social foi revolucionada. E, de fato, hoje, em 2025, a gente vê o quanto a questão dos smartphones, das redes sociais, não somente em realities shows, interferiu em muitas coisas. Se for para A Fazenda, é para ser campeão. Não vou enterrar meu título perdendo. Talvez esse ano, se me for feito o convite, eu possa pensar com carinho”.

Desafio Final

Eu estava em cima de um palco, interagindo com o Tom Cavalcante na final, e falei: ‘Vamos viver mil por cento dessa proposta aqui. Então, se existe uma dinâmica final, vamos para cima’. E viver essa experiência foi uma emoção e adrenalina muito bacanas".

Arte na veia

Após essa vitória emocionante, Max já tem planos para o dinheiro e também para a carreira até o resto do ano:

“Em setembro, vai ter um grande festival de música, e minha filha de 14 anos me fez esse pedido para irmos juntos curtir. Então, obviamente, vou usar esse prêmio para poder proporcionar esse momento bacana. E eu sigo com os meus projetos artísticos, que são os “Minimins”. Estou migrando agora para o universo de impressão 3D, aliando arte à tecnologia. Isso aí me abriu novas possibilidades, me trouxe entusiasmo. Sou artista plástico, é o que sei fazer com toda maestria, e é nisso que pretendo investir cada vez mais, porque é a minha natureza e missão”.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

