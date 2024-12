Nicholas Torres relembra vitória no ‘Acerte ou Caia!’ e avisa: ‘2025 promete’ O artista contou sobre a carreira no meio empresarial e levantou torcida para Juninho Bill em A Fazenda 16 Entrevistas|Bianca Barbosa e João Pedro Gadelha, do site oficial 02/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gostou da participação do artista no game show? Reprodução/Instagram

Com a carreira bombando, Nicholas Torres tirou um tempinho para se divertir no game e acabou saindo vencedor do Acerte ou Caia! Em entrevista para o site oficial, o ator contou sobre a participação no programa, revelou novos projetos no forno e levantou torcia a Juninho Bill em A Fazenda 16.

Nicholas contou que chegou à competição bastante tranquilo: “Fui para me divertir, sem expectativa de ganhar nada, só me divertir. É um programa super bacana que já conhecia. Foi bem legal só o fato de participar, de fazer parte, o Tom é incrível, já sou amigo dele e da Maria [filha de Tom] há anos, então revê-lo e estar no programa que ele apresenta, para mim já estava ótimo. Ganhar foi muito legal”, disse.

Sobre o apresentador, Nicholas foi só elogios: “Ele está conduzindo o programa extremamente bem, acho que a volta dele para a RECORD vem sendo marcada da melhor maneira possível no Acerte ou Caia!”.

Além de reencontrar amigos, o programa rendeu uma grana para o artista, que recentemente se tornou empresário: “Pretendo investir o prêmio na minha empresa, na minha marca de vinhos, a gente está fazendo bastante evento, enfim, quero dar uma promovida bacana na marca e investir nos meus empreendimentos”, apontou.

‌



A primeira temporada do game show foi gravada em Buenos Aires, na Argentina, e Nicholas tirou uns dias a mais de folga para passear pela cidade com a mãe: “Fiz uma viagem de família pela Argentina, para Buenos Aires. Foi maravilhoso, só conhecia Mendoza até então, que foi onde produzi meus vinhos, mas Buenos Aires foi a primeira vez e é apaixonante, já saí de lá louco para comprar outra passagem e voltar. Cidade incrível, foi bem bacana!”

Reality rural

Nicholas divide o tempo entre carreira empresarial e artística. Ele é ator, dublador, cantor e jurado do Canta Comigo. No reality musical, criou laços fortes de amizade com Juninho Bill, que está fazendo parte de A Fazenda 16: “Eu amo o Juninho, ele é maravilhoso, a gente já se conhece há uns bons anos do Canta Comigo. É um cara espetacular, está só mostrando a índole e o caráter dele”, explicou.

‌



Com a carreira a todo vapor, fica difícil acompanhar o amigo no reality rural, mas Nicholas sempre confere a internet para ficar por dentro do que rola com Juninho: “Não para em casa, acompanho mais pelas redes sociais, vejo o que postam, os cortes, mas estou torcendo por ele, sim, para ele ir longe, porque é um cara que merece!”

Agenda cheia!

A marca de vinhos está prosperando, o que anima o artista: “Pretendo que seja algo para minha vida inteira, um novo empreendimento. Agora estou como empresário e pretendo crescer cada vez mais e abrir outras linhas dentro da minha marca, crescer nesse segmento, e não só nele, mas em outros empreendimentos também, sempre fui muito ligado ao empreendedorismo e a ter coisas minhas fora a carreira artística.”

‌



Ele também apresenta um podcast que vai ao ar todas as terças, e continua fazendo shows pelo Brasil. Enquanto cedia entrevista para o site oficial, Nicholas se preparava para se apresentar em um evento em Brasília: “Estou com projetos de shows bem bacana para o ano que vem, algumas datas já fechadas, planejamento bem legal. Há muitos projetos na dublagem também vindo por aí, que já finalizei há um tempo atrás e logo estarão estreando, não posso contar, mas tem bastante coisa de dublagem vindo”, prometeu.

Para os fãs, Nicholas deixou um recadinho especial: “2025 promete muita coisa boa e vários projetos novos!”

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Você acertaria? Relembre as questões que fizeram os famosos caírem:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Você é daqueles que fica chutando as respostas do programa em casa? Separamos as perguntas mais difíceis que os famosos enfrentaram no décimo quarto episódio de Acerte ou Caia! Será que você lembra de todas?