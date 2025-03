Paloma Tocci brilha no Acerte ou Caia! e reforça trajetória de destaque no jornalismo esportivo Jornalista e apresentadora da RECORD participou do programa especial de Dia Internacional da Mulher deste domingo (9), e contou como foi a troca com as colegas de trabalho Entrevistas|Amanda Cruz, do site oficial* 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

Paloma Tocci participa de episódio especial do Acerte ou Caia! deste domingo (9) Divulgação/RECORD

A participação de Paloma Tocci no episódio especial de Dia Internacional da Mulher do Acerte ou Caia! deste domingo (9), foi muito mais do que um momento de entretenimento. A jornalista e apresentadora, que construiu sua trajetória cobrindo grandes eventos esportivos, vive agora uma nova fase profissional na RECORD.

Em entrevista ao site oficial, Paloma contou ter ficado animada com a dinâmica do game show e destacou o talento de Tom Cavalcante. “É uma combinação perfeita entre a ideia e o formato do programa, que é muito inteligente. É muito divertido, fiquei impressionada. E o comando do Tom e o carisma que ele tem, além da interação com a câmera, o público e os convidados, é impressionante”, elogiou.

A relação criada nos bastidores do Acerte ou Caia!, com as demais participantes, trouxe uma nova amizade para a vida da jornalista, a atriz Letícia Lima. Paloma mostrou a força da palavra sororidade, e aceitou o convite para assistir à atriz em seu novo projeto. “Foi muito legal prestigiá-la. A vida é feita de relacionamentos, de encontros.”

A experiência no programa, com elenco inteiramente feminino, chegou em um momento especial da carreira da apresentadora. Uma das principais estrelas do esporte da RECORD em 2025, Paloma destacou a importância do apoio dado pelas mulheres da emissora em sua chegada. “Toda mudança causa medo, mas o acolhimento que recebi fez tudo ficar mais leve”, garantiu.

Após fazer história ao lado de Ricardo Boechat, a jornalista se reinventou ao retornar ao jornalismo esportivo. Hoje, Paloma tem a oportunidade de viver de perto a paixão pelo futebol, cobrindo campeonatos importantes, como o Paulistão e o Brasileirão, e mergulhando novamente no universo das transmissões esportivas.

Com passagens marcantes por eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas e Copa das Confederações, Paloma traz na bagagem uma trajetória de sucesso e muitos sonhos pela frente. “Eu ainda tenho o sonho de fazer uma Copa do Mundo fora do Brasil”, comentou, demonstrando o mesmo entusiasmo que moveu sua carreira desde o início.

Mesmo com a rotina intensa cobrindo os jogos do Paulistão e apresentando o Esporte Record, Paloma valorizou a possibilidade de conciliar a carreira com a maternidade. “É difícil trabalhar todo domingo até de madrugada, mas durante a semana consigo ter esse equilíbrio e viver a rotina da minha filha.”

Agora, com um novo campeonato chegando na RECORD, Paloma se prepara para novos desafios na emissora. “Saímos de um Paulistão muito forte e vamos para o Brasileirão com muita força e brilho”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

*Estagiária sob supervisão

