Ana Paula Oliveira define vitória no Acerte ou Caia!: 'Jogada de sorte' Comentarista de arbitragem e futebol levou R$11.250 para casa após não encarar o Desafio Final Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 16/02/2025 - 18h10 (Atualizado em 16/02/2025 - 18h10 )

Ana Paula Oliveira é a ganhadora do Acerte ou Caia! deste domingo (16) Divulgação/RECORD

A comentarista de arbitragem e futebol na Record News, Ana Paula Oliveira, venceu o Acerte ou Caia! deste domingo (16) e levou R$11.250 para casa após não encarar o Desafio Final. Em entrevista ao site oficial, a jornalista comparou a adrenalina do game com a época em que atuava como árbitra assistente e relembrou o primeiro encontro com Tom Cavalcante, em 2009, após ser eliminada da segunda edição de A Fazenda.

“O Tom é um artista incrível. Tive a honra de conhecê-lo em 2009, em seu programa Show do Tom na RECORD, após minha saída prematura do reality A Fazenda. Ele foi extremamente gentil e cordial, e foi uma alegria reencontrá-lo no programa Acerte ou Caia!. Participar foi uma experiência maravilhosa, sentir a adrenalina e conhecer uma série de pessoas incríveis foi muito gratificante. Espero retornar em uma oportunidade futura”, disse.

Ana resume sua vitória no game como uma ‘jogada de sorte’: “A sensação de vitória é sempre muito boa. Tivemos participantes extremamente capacitados, inteligentes e divertidos. Minha vitória foi uma questão de sorte, e sou muito grata a todos os competidores”.

A jornalista revelou que, apesar de ser a campeã do jogo, não teve tempo para se preparar: “Fui com fé e coragem. No momento em que o programa começou, senti uma mistura de ansiedade e adrenalina, principalmente ao ver os colegas caindo, o que é bastante angustiante. E me lembrou dos tempos em que atuava como árbitra assistente. Contudo, pratiquei técnicas de respiração e mantive o foco”.

Já sobre o prêmio, a comentarista brincou: “A ideia é utilizar o valor para uso pessoal, mas confesso que quero voltar novamente e tentar ganhar um pouco mais”.

Paula também ressaltou a interação com Anna Livya Padilha, André Mattos, Camila Moura, DiCesar, Felipe Solari, Gabriel Santana, Giovanna Lima, Gisele Frade, Marcelo Zangrandi e Mateus Cidrão, nos bastidores. “Foi incrível. Confrontei-me com personalidades de diversos segmentos e faixas etárias, o que foi muito enriquecedor e saudável. Foi ótimo participar de um programa plural e com muita diversidade. Inclusive, criamos um grupo, trocamos mensagens e esperamos nos reunir novamente ainda este ano”.

Por fim, a jornalista deixou um recado para o público: “Aproveito também para convidar a todos a me seguir nas redes sociais e acompanhar o meu novo canal no YouTube: Ana Paula Oliveira”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Conheça o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (16)

share Com a chance de levar até R$ 300 mil, um novo time de famosos entra em campo para levar muita diversão ao público do Acerte ou Caia! neste domingo (16). Apenas um deles vai conseguir escapar e ser o vencedor do episódio. Quem será? Tudo o que você precisa saber sobre cada um deles está aqui! Arte/R7