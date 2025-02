Carol Narizinho revela segredo para vencer o Acerte ou Caia! e sugere edição dos campeões: ‘Para mostrar quem é o melhor’ Influenciadora conquistou R$ 47.501 no programa deste domingo (2) e contou ao site oficial qual será o destino do prêmio Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 02/02/2025 - 18h04 (Atualizado em 02/02/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carol Sertório, a Narizinho, vence o Acerte ou Caia! deste domingo (2) Divulgação/RECORD

Carol Sertório, mais conhecida como Narizinho, é a campeã do Acerte ou Caia! deste domingo (2). A influenciadora resgatou a experiência como ex-peoa de A Fazenda para se dar bem na competição e levou R$ 47.501 para casa. Em entrevista ao site oficial, ela revelou o segredo para vencer o programa da RECORD, comandado por Tom Cavalcante, e ressaltou o quanto foi divertido participar do game.

“A sensação de vencer é indescritível. A realidade é que fiquei chocada porque nem eu mesma acreditei. Foi uma coisa surreal, parece que o prêmio realmente caiu no meu colo. Claro que foi mérito meu, mas não foi algo extremamente difícil”, contou.

Carol fez questão de se preparar com a ajuda do namorado, Gustavo Fischer. “Ele me treinou muito e também faz parte desse prêmio. Assistimos a todos os programas no PlayPlus para praticar até o dia da gravação”.

Mesmo com as respostas na ponta da língua, o medo de cair no buraco deixou a influenciadora nervosa durante o jogo. “Estava bem tensa, tanto pela gravação quanto pelo buraco. Acredito que o medo de cair me fez ganhar. Eu não poderia errar de jeito nenhum porque morro de medo de altura. Então me concentrei bastante”.

‌



A participante revelou sua estratégia para não ser o foco do — até então — líder da rodada, Rapha Vélez. “Foi uma surpresa muito grande eu ter ganhado porque o Rapha estava indo super bem. E ali no final ele me chamou, acabou errando e passou a liderança do jogo para mim. Tive uma tática para não ser escolhida logo de início: eu não fazia contato visual”.

Ao final do game, Carol preferiu não encarar o Desafio Final. “Acho que mais vale um pássaro na mão do que dois voando, está ótimo, já garanti metade do prêmio. O Desafio Final é muito mais tenso e difícil, então preferi não arriscar”.

‌



E o dinheiro conquistado no Acerte ou Caia! já tem destino: “Provavelmente vou investir em imóveis”, disse a influenciadora.

Para Carol, os dias no Chile a ajudaram a vencer o programa. “Fui uns dias antes da gravação e isso me ajudou a ficar mais relaxada e descansada”.

‌



Tom Cavalcante também foi essencial para que a influenciadora se sentisse tranquila. “Eu já tinha ouvido falar que ele é uma pessoa sensacional, um cara muito verdadeiro, e realmente é. Foi um prazer conhecer e gravar com ele, sou fã. Assisto ao Tom há anos na TV, deu até frio na barriga estar com uma estrela da televisão brasileira. Mas foi ótimo, ele deixa a gente super à vontade”.

A influenciadora ainda destacou a ótima escolha do elenco: “A nossa turma foi muito legal. Uma galera do bem que fez os bastidores serem super engraçados. Chegando em São Paulo, até peguei carona com a dupla Rosa & Rosinha, me levaram até em casa. Foi bom demais, fizemos boas amizades”.

Carol mal saiu do jogo, mas já quer voltar: “Foi perfeito, melhor impossível. Já quero participar de novo. Precisa ter uma edição só com os campeões para mostrar quem é o melhor”.

Por fim, a influenciadora compartilhou os planos profissionais para este ano: “Estou trabalhando em um lançamento de um novo curso. Já tenho o Close de Blogueira, que ensina poses e edições de fotos. Agora, vou lançar o Influência Lucrativa, que mostra como se tornar uma influenciadora do zero, e todo o processo de criação de conteúdo”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Veja sete tombos que garantiram boas risadas:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O que não faltou no Acerte ou Caia! do último domingo (26) foram momentos engraçados. Os participantes tiveram reações para lá de inusitadas ao caírem no buraco, e nem Tom Cavalcante conseguiu segurar a risada. Confira os sete tombos mais divertidos! Reprodução/RECORD