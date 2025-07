‘Para, para, para’: João Kleber reencontra Tom Cavalcante no Acerte ou Caia! deste domingo (13) No elenco do game show, o apresentador definiu o jogo como um teste de sobrevivência emocional Entrevistas|Allef Fonseca*, do site oficial 12/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h00 ) twitter

João Kléber participa do Acerte ou Caia! deste domingo (13) Edu Moraes/RECORD

Acostumado a estar no centro das decisões e a conduzir programas que marcam época, o apresentador João Kleber vai viver uma situação inusitada no Acerte ou Caia! deste domingo (13): sair do papel de apresentador e mergulhar de cabeça no game show como participante.

Em entrevista ao site oficial, João repercutiu sobre como foi estar no programa e garantiu que se divertiu:“Totalmente fora da curva! Acostumado a comandar e dessa vez fui participante, foi uma adrenalina gostosa. O clima de game show, o público torcendo, os adversários... meu amigo, é um mix de tensão e diversão que eu recomendo. Foi muito legal rever os colegas e viver essa experiência. Gosto muito de game show, é sempre muito divertido, descontraído, tem aquela pegada de improviso e risada. Faz muito meu estilo”.

Veteranos da TV e grandes nomes do humor, João Kleber e Tom Cavalcante protagonizaram um reencontro cheio de energia no palco da atração. Os dois já haviam se cruzado ao longo da carreira, mas foi no Acerte ou Caia! que a sintonia veio à tona diante do público.

“Rapaz, o Tom é um gênio! Já nos esbarramos nos bastidores da vida artística, mas ali, frente a frente no palco, foi especial. Um duelo de titãs do bom humor! Eu ria dele, ele ria de mim… e a plateia ria dos dois. É aquela química que a TV não ensina, só sente”.

O elenco do programa foi outro ponto alto da participação de João Kleber. Entre reencontros e descobertas, ele celebrou o entrosamento nos bastidores e a leveza da troca com colegas de gerações diferentes.

“Com o Sérgio Hondjakoff foi um reencontro nostálgico, o eterno Cabeção! Paloma Poeta é uma simpatia, iluminada. E o Gui Napolitano é um cara do bem. Foi bom demais ver que a nova geração da TV também joga duro, com talento e humildade. Reencontrar amigos e colegas nos bastidores é sempre muito legal, é muita brincadeira, conversa e até fofoca”.

Improviso sob pressão

Mesmo sendo mestre no improviso e nas viradas inesperadas, João admitiu que, no game show, a pressão do cronômetro muda tudo. Quando se assiste de casa, tudo parece fácil, mas para ele, a prática é bem diferente.

“Eu fui tranquilo, não me preparei, mas assisti ao programa e algumas vezes achava as perguntas fáceis… mas na hora vem o cronômetro, o telão brilhando, você olha o buraco… Dá um branco. É coração e raciocínio no limite! Mas, muito mais do que ganhar e acertar, é a diversão. Ali é entretenimento puro e disso eu entendo”.

João garante que a tensão é real e afeta até os mais experientes. Mesmo com toda a experiência de palco, manter a calma não foi tarefa fácil.

“Pressão? Meu querido, aquilo ali é um teste de sobrevivência emocional! Quando o cronômetro começa a rodar, parece que a pergunta vira um enigma alienígena. Mas respirei, fiz meu famoso suspense e fui até onde deu. É difícil manter a calma, entrei no jogo, na brincadeira”.

Legado na televisão

Com uma trajetória marcante e inovadora, João Kleber acredita que sua contribuição para o entretenimento brasileiro vai além dos formatos que criou. Ele enxerga sua missão como algo que continua em construção.

“Olha, eu tenho muito orgulho de ter feito a diferença! Sempre busquei inovar, criar e provocar emoção, seja rindo, chorando, discutindo ou interrompendo com suspense! O importante é tocar o público, tentar se renovar sempre, não ficar parado no tempo. E saber que hoje minha história ainda tem significado e carinho do público é a maior recompensa. Sigo nessa missão, já fiz de tudo um pouco e não penso em parar. Inclusive já tenho novos projetos e formatos. É questão de tempo para o público conhecer tudo”.

Sucesso e futuros projetos

João também comentou o fenômeno que é o programa que ele apresenta. Com um formato que marcou época, hoje ele se reinventa como meme nas redes sociais.

“Cara, é uma loucura boa! Eu vejo os memes, as dublagens, os remixes nas redes sociais. A galera nova ama, imita, se diverte… e eu abraço tudo com muito bom humor. O programa é um formato criado por mim que já foi exportado para mais de 100 países. É um sucesso absoluto porque tem tudo o que o público gosta: o vilão: que é o cara que trai; a mocinha: que é a mulher traída; a presepada com humor e a trama sempre inusitada, ousada e misteriosa, que é toda a história que a gente cria. Essa é a fórmula, caiu no gosto do público”.

João adiantou que um novo projeto está em desenvolvimento, voltado ao digital, com interatividade, humor e um toque de mistério, a marca registrada do apresentador.

“Estamos trabalhando um projeto digital que mistura entretenimento com interação em tempo real. A minha ideia é recriar quadros de sucesso, é resgatar muita coisa que já fiz no passado. Claro, adaptado para os dias de hoje. Uma pegada mais moderna, mais informal e divertida. É o humor com mistério. Ainda não posso contar tudo, mas se prepara que vem coisa quente por aí. Vai ser aquele estilo João Kleber raiz”.

Referências na comunicação

Ao falar sobre suas inspirações, João citou grandes nomes da TV brasileira, mas destacou que sua maior motivação sempre veio da plateia.

“Tantos nomes me inspiraram… Chacrinha, Silvio Santos, Flávio Cavalcanti, Chico Anysio, Gugu [Liberato], Fausto [Silva]! Gente que sabia entreter com verdade, com energia. Mas minha maior inspiração é o público! É para ele que eu penso, crio e dou minha alma no palco”.

Desafio dos sonhos e vingança carinhosa

Se tivesse a chance de voltar ao Acerte ou Caia!, João já tem em mente quem gostaria de enfrentar, e a escolha não surpreende ninguém.

“Ia ser lindo encarar o Tom, um duelo de apresentadores seria incrível. Ele é rápido, inteligente, carismático… Mas será que resiste ao meu suspense?”

E se a brincadeira fosse escolher alguém para cair no buraco, João revelou que tem um nome guardado com carinho especial.

“Eu queria derrubar o diretor do meu programa na TV, o Rafael Paladia, que me fazia repetir 38 vezes o ‘para, para, para!’ para pegar o melhor take. Ele e a minha produção me colocam em muitas enrascadas. Mas tudo pelo entretenimento, vale a pena. Ia ser minha vingança em rede nacional. Com muito carinho, claro”.

Grande prêmio e causa social

Com um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil, João não titubeou sobre o destino do valor caso saia vencedor do game:

“Eu já ia dividir: uma parte para investir em um novo projeto meu, outra para ajudar uma causa social que apoio há anos, e o resto… ah, o resto é para dar aquela viajada boa com a minha esposa, Mara Ferraz”.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

