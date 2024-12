Paulinho Serra celebra vitória no Acerte ou Caia!: ‘Experiência incrível, cresci vendo esses games na TV’ O humorista foi o grande campeão do décimo sexto episódio do programa comandado por Tom Cavalcante na tela da RECORD Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 ) twitter

Curtiu a participação de Paulinho no game show? Reprodução/Instagram

Paulinho Serra é figurinha carimbada no humor brasileiro! Ator, humorista e radialista, ele ostenta uma carreira repleta de sucessos em quase vinte anos de estrada. O artista fez parte do elenco do 16º episódio de ‘Acerte ou Caia!’, e além de brilhar no programa, levou o prêmio do game. Em entrevista para o site oficial, Paulinho repercutiu a vitória.

“Foi uma experiência incrível, cresci vendo esses games na TV”, contou o humorista. Ele participou do programa ao lado de um time animado, com Alessandra Araújo, Ávine Vinny, Cauê Fantin, Davi Brito, Francine Piaia, Larissa Tomásia, Renata Frisson, Thayse Teixeira, Vavá e Márcio.

Comediantes e atores costumam se dar muito bem no game, Paulinho é o terceiro humorista e sétimo ator a garantir a vitória no programa. Para ele, o motivo é simples: “Acho que como trabalho com palavras o tempo todo e tenho uma cultura popular muito variada, me dei bem!”

Apesar de sair com metade da quantia acumulada, por não aceitar o Desafio Final, o artista já definiu um destino para a grana: “O dinheiro do prêmio vou deixar para os meus filhos”. Paulinho é pai de Flor, Bem e Luz.

‌



Carreira

O artista faz muito sucesso desde meados de 2007, quando integrou o Deznecessários, companhia de humor que fomentou o stand-up no Brasil e revelou nomes de peso para a área, como Marcelo Marrom, Rodrigo Capella, Maíra Charken, Miá Mello e Tatá Werneck. Paulinho também atuou em novelas, fez teatro e participou de diversos programas de TV.

Atualmente, ele tem um comedy club e restaurante no Rio de Janeiro (RJ) e aguarda a estreia de dois filmes. Entre eles, Uma Advogada Honesta, que chega às telonas em março, com Paulinho e Leandro Hassum no elenco. Alguma dúvida de que vai ser incrível?

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

