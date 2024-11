Pierre Bittencourt revela detalhes da carreira e lembra da vitória no Acerte ou Caia!: ‘A adrenalina veio a mil’ O ator ficou conhecido pelo personagem Mosca, na primeira versão de Chiquititas, e atualmente, brilha em dublagens famosas Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 11/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 02h00 ) twitter

Curtiu a participação do artista no game? Reprodução/Instagram

Ator, dublador e locutor, Pierre Bittencourt é um artista multitalentoso. Ele fez sucesso dando vida ao personagem Mosca na primeira versão de Chiquititas, e hoje, empresta sua voz para dublagens diversas, além de seguir carreira atuando em um programa humorístico. Em entrevista para o site oficial, Pierre contou repercutiu a carreira na arte e a vitória no Acerte ou Caia!

Ele participou do décimo segundo episódio do game show e levou a melhor: “Fui para o jogo! Focado nas perguntas, vi que respondia internamente às perguntas dos demais participantes e senti que teria chance… Quando percebi que estava na reta final, a adrenalina veio a mil, mas continuei focado em acertar e acabou acontecendo de chegar no Desafio Final!”

O artista preferiu sair com a metade da grana acumulada, sendo precavido: “Não aceitei o Desafio Final porque o risco era grande! Às vezes, o fácil se torna difícil, com pouco tempo para responder, mais a pressão. Sabia que podia deixar alguma pergunta sem resposta, por isso, preferi parar e levar o prêmio.”

O dinheiro veio em boa hora, Pierre está mudando de casa e planeja renovar o home studio. A participação no game foi superpositiva para o artista: “Foi sensacional! Adoro o formato do programa de levar entretenimento e conhecimento ao público”, pontuou.

Reencontro

Além de se divertir no programa e levar o prêmio, Pierre ficou feliz por reencontrar um amigo de longa data: “Encontrei Nelson Freitas no elenco, com quem trabalhei por bastante tempo e tenho um carinho gigante! Justamente em Buenos Aires, onde também trabalhamos em 1997! Foi incrível!”

Nelson e Pierre estrelaram a primeira versão de Chiquititas, que foi gravada na Argentina, assim como o Acerte ou Caia!

Carreira

O eterno ‘Mosca’ ficou longe das telinhas, mas esteve presente na vida dos fãs por meio da dublagem. Ele emprestou sua voz para uma infinidade de sucessos, com personagens nos jogos Call of Duty, League of Legends e Mortal Kombat X. Também é ele quem dubla Simon Basset, o Duque de Hastings, na série Bridgerton, e o astro norte-americano Michael B. Jordan nos dois filmes do herói Pantera Negra e na animação What If...?

E não para por aí: “Continuo como ator, não só em dublagem, mas também no humorístico e estou começando a movimentar meu canal no YouTube (@pierremoscaonline)”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

