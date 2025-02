Projota abre o coração sobre música, futebol e paixão pela cozinha: ‘Sabor que eu quero transmitir aos meus filhos’ Rapper está no elenco do game do show Acerte ou Caia! deste domingo (9), que vai ao ar às 16h, na tela da RECORD Entrevistas|Juliana Lambert, do site oficial 08/02/2025 - 18h18 (Atualizado em 09/02/2025 - 19h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projota está no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (9) Reprodução/Instagram

O rapper e compositor Projota vive um daqueles anos dourados e já adiantou que vai ter lançamento em 2025, mas os planos vão muito além da música. Neste domingo (9), ele estará ao lado de Tom Cavalcante na tela da RECORD, e promete duelar com um time de estrelas pela liderança no game show Acerte ou Caia!

Compartilhar grandes realizações com os fãs na tela da emissora não é novidade para o músico. Em 2016, ele recebeu seu primeiro disco de ouro das mãos da sua avó, no palco do Legendários. “Nunca vou esquecer, inclusive há pouco tempo postei esse momento nas minhas redes como #TBT. Sempre fui muito bem recebido na RECORD, e tenho certeza que ainda faremos muitas coisas legais juntos”, comenta.

Ele revela empolgação ao relembrar a gravação do game show no Chile e dos amigos que fez nos bastidores. No episódio, o músico conheceu a sertaneja Paula Mattos, o lutador de MMA Fabrício Werdum, o ex-jogador Túlio Maravilha, os atores Ary França, Sidney Santiago, Juliano Laham, Vannessa Gerbelli e Cynthia Benini, além da apresentadora Bela Fernandes e da influenciadora Leidy Elin.

“Foi tudo perfeito! Nunca tinha ido ao Chile, então já começou incrível, e encontrar tanta gente legal foi tudo muito divertido. Nos conectamos e dali carrego alguns parceiros para a vida agora, essa interação é maravilhosa”, diz.

‌



Ao contrário de algumas celebridades que usam aplicativos ou fazem até mesmo palavras-cruzadas antes de encarar o game show, ele garante que não fez nenhum tipo de preparação especial: “Apenas deixei acontecer”.

Dos palcos para a cozinha

O dono dos hits Ela Só Quer Paz, Muleque de Vila e Mulher também arrasa na cozinha. “Eu gosto de fazer comida brasileira, comida de casa, com aquele tempero que a gente cresce comendo na casa da vó, sabe? Esse é o sabor que eu quero transmitir aos meus filhos, e sei que vai gerar uma memória afetiva muito bonita, pois eu cozinho todo dia para eles, não abro mão disso”, revela.

‌



Ao site oficial, Projota confidencia que a paternidade sempre foi o seu grande sonho. “Eu escolhi ser pai, então para fazer da forma certa, precisei esperar o momento certo. Hoje, consigo amenizar a minha agenda quando eles estão comigo para que eu possa ter tempo de qualidade com eles. A gente brinca, desenha e cria memórias. Minha filha que agora completa 5 anos, adoro levá-la ao teatro e cinema, e com meu pequeno logo começaremos esses passeios também”, conta.

Santista feliz

Torcedor do Santos, o rapper é só alegria quando pensa no novo reforço do time para o Paulistão 2025, com transmissão exclusiva na TV aberta pela RECORD. E quando o assunto é recepcionar o craque Neymar, ele não ficou só na arquibancada. Projota foi um dos cantores que soltou a voz em plena Vila Belmiro para anunciar a volta do jogador após 12 anos.

‌



“Foi mágico, pois eu amo muito futebol, amo muito o Santos, e sou grande fã do Neymar e tudo o que ele representa para o meu time. Cantei com alegria e emoção para receber nosso craque de volta, e fiquei feliz ao ver os comentários tão positivos nas redes”, comenta Projota.

Ele ainda fez uma análise exclusiva do seu time do coração no estadual e mostrou que a expectativa está alta: “Acredito que o time está se encaixando ainda, e agora com a chegada do Ney, e de mais alguns atletas tudo tende a ficar melhor para nós, só questão de tempo, e não vai faltar torcida aqui em casa!”.

Só alegria

Para os fãs que aguardam ansiosos por novidades, Projota avisa: “Será um ano de grandes realizações, pois além de trazer lançamentos, que sei que meu público está aguardando, também estou tirando do papel alguns sonhos que saem do âmbito musical e logo poderei dividir com a galera”.

Para finalizar, ele faz um convite irrecusável aos fãs: “Pessoal, venham torcer muito por mim no Acerte ou Caia! Conto com vocês”.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar todos os domingos a partir das 16h, na RECORD!

Veja também: confira o elenco que vai encarar o desafio do game show neste domingo (9)

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O combo perfeito para a sua tarde na RECORD já está batendo na porta! Tem game show e um grande elenco para garantir muita diversão para toda a família. Sob o comando de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! deste domingo (9) reúne atores, cantores, ex-realities e atletas para a competição que pode garantir um prêmio de até R$300 mil. Confira a seguir! Arte/R7