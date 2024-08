Rafael Cortez elogia Tom Cavalcante: ‘Merece todas as honrarias’ O artista, que participa da estreia do game show da RECORD, também contou sobre o livro que acabou de lançar e a guinada para o mundo corporativo Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 16/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 02h00 ) ‌



Ele participou do programa de estreia, no domingo (18) Divulgação/RECORD

Rafael Cortez vive intensamente: é comediante, jornalista, palestrante, apresentador, músico, lançou o livro Atitude Transformadora recentemente, e participou do primeiro episódio do Acerte ou Caia! Em entrevista para o site oficial, ele repercutiu o programa, teceu elogios para Tom Cavalcante e contou sobre a guinada na carreira para o mundo corporativo.

O comediante curtiu a experiência por vários motivos, o primeiro deles foi a viagem: “Gravamos fora do Brasil, em Buenos Aires, na Argentina. Uma cidade linda de um país irmão, que a gente gosta muito, onde se come e bebe muito bem. Não teve muito tempo para lazer, mas só de viajar um pouquinho, foi uma delícia”.

Ele revelou que o encontro com os participantes do reality também foi bastante positivo: “O grupo que se formou foi muito gostoso, eram pessoas diferentes, que não têm o hábito de se trombar muito por aí. Está todo mundo trabalhando, correndo atrás do seu, e de repente está numa roda animada com Hugo & Tiago, Rodrigo Capella, Marcelo Marrom, eu, a Flor, todo mundo fazendo piada e rindo. [...] Juntar essa turma maluca, dar tanta risada, lembrar histórias de encontros que a gente já teve, prestigiar uns aos outros, os bastidores foram muito divertidos”, disse.

Para Rafael, o ponto principal foi prestigiar Tom Cavalcante: “É um colega que merece todas as honrarias, tudo o que o Tom fizer e eu puder prestigiar, for convidado, vou honrar o convite, porque adoro o Tom”.

Mundo corporativo

“Descobri que atitude é uma ferramenta limpa que todo mundo tem dentro de si, e se souber usar direito, ajuda a impulsionar muitas coisas na vida e na carreira” (Rafael Cortez)

No dia 1º de agosto, Rafael lançou o livro Atitude Transformadora, pela editora Benvirá. A obra é resultado das palestras do jornalista, que levam o mesmo nome: “Atitude é o tema do meu livro porque descobri que atitude é uma ferramenta limpa que todo mundo tem dentro de si, e se souber usar direito, ajuda a impulsionar muitas coisas na vida e na carreira acima de tudo”, explicou.

Rafael disse que deu uma sumidinha das telas, pois estava investindo tempo, energia e estratégia para se posicionar como um cara forte do mundo corporativo, público-alvo de suas palestras: “É um mercado que tem gostado muito de me contratar e tenho honrado esse investimento”.

Segundo ele, o toque especial do bom-humor faz a diferença no trabalho: “Eu vejo que o corporativo valoriza um discurso como o meu e um tipo de linguagem como a minha, onde a gente fala de humor edificante, que soma, agrega, que ajuda a consolidar as coisas e não afastar. A moral que o corporativo tem me dado, tenho devolvido com trabalhos muito esmerados, palestras bem feitas, o livro está bem escrito, modéstia à parte. Estou muito feliz com esse momento, apesar de sentir saudade de fazer TV!”

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

