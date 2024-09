Robinson Monteiro comenta experiência no Acerte ou Caia!: ‘Foi espetacular’ O jurado do Canta Comigo Teen também repercutiu a reta final do reality musical da RECORD Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 11/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 02h00 ) ‌



Será que o cantor levou a melhor no game? Reprodução/Instagram

O quarto episódio do Acerte ou Caia! está chegando com tudo. O cantor Robinson Monteiro participou do programa ao lado de mais 10 famosos e se divertiu muito! Em entrevista para o site oficial, ele detalhou a experiência no jogo e contou sobre a reta final do Canta Comigo Teen.

Robinson definiu o game show: “Foi espetacular, programa super profissional, ambiente muito bom e desafiador”. Ele jogou com um timaço de estrelas: Day & Lara, Duda Nagle, Ana Maria Brisa (Maicon Sales), Marcelo Marrom, Pétala Barreiros, Flor, Maria Bomani, Gustavo Moura & Rafael.

As perguntas do programa são sobre assuntos gerais, o que pode facilitar ou confundir de vez para os jogadores. Segundo o cantor, o clima de tensão da competição não ajuda e ele teve dificuldade em uma questão: “Algo simples, mas na hora da pressão, deu branco!” Será que a pergunta fez o jurado cair ou ele deu a volta por cima? Só assistindo para saber!

As gravações da atração aconteceram em Buenos Aires, na Argentina. Robinson adorou a viagem e achou a cidade linda, mas o que ele curtiu para valer foi encontrar o apresentador e os colegas: “Tom Cavalcante tem muito carisma. Eu amei estar com ele e os outros artistas”.

Neste domingo (15), vai ao ar a participação de Robinson no Acerte ou Caia! a partir das 14h15. Mais tarde, às 18 horas, o cantor volta a aparecer na tela da RECORD, para a segunda semifinal do Canta Comigo Teen. Sem dar spoilers, o jurado confidenciou o que o público pode esperar do programa: “Muito choro, emoção e uma avalanche de profissionais cheios de sonhos e garra para vencer. Sempre muito especial”, disse.

Além do reality e do game, a carreira de Robinson segue bombando: “Acabei de chegar de uma turnê pelos Estados Unidos. Estou me preparando para lançar música nova e clipe. Atualizando as plataformas digitais e continuo caminhando por este Brasil abençoado. Literalmente eu levo a vida cantando!”

