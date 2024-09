Rodrigo Phavanello revela que nunca foi competitivo e se surpreendeu com a vitória no Acerte ou Caia!: ‘Muito gratificante!’ O ator contou detalhes da participação no game e falou do sucesso na carreira Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 09/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 02h00 ) ‌



Gostou da participação do ator no game? Reprodução/Instagram

Carisma em pessoa, Rodrigo Phavanello encantou o público mais uma vez e foi grande vencedor do terceiro episódio de Acerte ou Caia! Em entrevista para o site oficial, o ator revelou todos os detalhes de sua participação no game da RECORD e contou sobre os projetos de sucesso da carreira.

“A experiência foi única, só de pensar de estar ali no programa, de cair no buraco, dava um frio na barriga. Sem contar que também proporcionou a ida à Argentina, conhecer um pouco Buenos Aires, o Tom Cavalcante, que eu não conhecia e sempre fui fã”, disse.

Rodrigo estava ansioso com a dinâmica do jogo: “Estava morrendo de medo, na verdade, de fazer o programa, porque não era bom nessas perguntas, nunca fui muito competitivo na realidade. Fiquei muito feliz de chegar até a final, foi muito gratificante!”

O ator fez a lição de casa, e chegou ao game já sabendo o que iria encarar: “No começo deu um frio na barriga, na hora que ele [Tom] escolhe aleatoriamente quem vai desafiar os outros participantes. Não queria ir logo de cara, porque dei uma pesquisada nos antes, é um formato que tem em outros países, nos programas da Argentina tem muita chance de ganhar quem é desafiado por último. Estava torcendo para isso acontecer”, apontou.

Ele não escondeu sua opinião sobre a parte mais divertida do game: “É ver os nossos colegas caindo no buraco, não que seja maldade, mas é uma estrutura muito bacana do cenário que causa uma coisa meio lúdica na cabeça, de ‘será que sou o próximo?”

O artista foi um dos últimos a ser desafiado no programa, o que possibilitou que Rodrigo analisasse as questões do game: “Posso te garantir que 50% das perguntas eu sabia.” Apenas uma fez ele queimar os neurônios em sua rodada, por sorte, caiu para o oponente.

Sobre a vitória, o ator continua surpreso: “Participei de A Fazenda e nessas provas de competição, ganhei uma só”, lembrou. Na ocasião, Rodrigo garantiu a Prova do Lampião, antiga Prova de Fogo, e levou um carro zero: “Eu não imaginava que ia ganhar o Acerte ou Caia!, fiquei muito feliz, era uma coisa que não esperava, de verdade.”

Carreira em evidência

Rodrigo ganhou os holofotes ao fazer parte da boyband Dominó nos anos 1990, o grupo foi um super sucesso no Brasil e na Europa. Depois, o artista ganhou força na área de dramaturgia, brilhando em novelas de diferentes emissoras, inclusive na tela da RECORD. Por aqui, ele possui uma lista gigante de trabalhos: Ribeirão do Tempo, Rei Davi, Balacobaco, Milagres de Jesus, Vitória, A Terra Prometida, Belaventura, e Gênesis.

Hoje em dia, os trabalhos continuam a todo vapor: “Recentemente fiquei em cartaz em São Paulo (SP) três meses em uma temporada de sucesso com um projeto meu, a peça Desinfluencers, com a direção da queridíssima Bárbara Bruno. A gente está com esse projeto de viajar pelas capitais do Brasil”.

Ele também fez parte recentemente da novela Mahinga, uma produção de nove meses gravada em Angola pela Diamond Filmes, e transmitida pela DSTV. Além disso, dá palestras, cursos de oratória, e aula de audiovisual no Mackenzie para a oficina de atores em Campinas. Para 2025, ele revelou que está gravando um trabalho secreto e que será bem bacana.

