'Sonho que virou realidade', revela Erick Ricarte sobre participação no Acerte ou Caia! Em entrevista ao site oficial da RECORD, o influenciador digital experiente em realities detalhou seus planos de carreira para 2025 Entrevistas|Amanda Cruz*, do site oficial 07/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 09h57 )

Influenciador relembra reencontro com o apresentador Tom Cavalcante Divulgação/Arquivo Pessoal

Icônico, autêntico e carismático, o influenciador digital, jornalista e ator, Erick Ricarte tem sempre uma boa história para contar e com sua passagem pelo Acerte ou Caia! não foi diferente. Com participações marcantes em realities, como A Grande Conquista e o Paiol de A Fazenda 15, ele compartilhou com o site oficial um pouco da sua última aventura na tela da RECORD.

Erick relembrou o convite para fazer parte do game show e contou que teve que vencer o medo de altura para encarar o desafio. “Foi o meu primeiro trabalho internacional. A gente gravou em Buenos Aires, [na Argentina] e eu não conhecia lá. Fui muito bem recebido por todo mundo. Inclusive pela produção, que cuidava da gente, com todo carinho, era lanche, camarim ‘bafônico’. Sabe aquele sonho que virou realidade? Foi realmente o que aconteceu”.

O jornalista acredita que é uma obrigação pessoal entregar o seu melhor em tudo o que faz, seja em um programa de TV ou em qualquer outro projeto, e reflete: “A gente não é o que a gente quer ser, é o que consegue ser. Então, por mais que eu não tenha conquistado o prêmio, eu acho que a minha participação foi de excelência. Eu quero sempre o melhor para mim e para as pessoas”, afirma o influencer.

No programa, ele foi eliminado após não saber o nome do dispositivo responsável por unir todos os componentes do computador. “Eu não sabia o que era a placa-mãe, porque eu sempre usei notebook e celular. E eu também fiquei quase um ano sem celular, porque ano passado eu fiz dois realities. Mas, o importante não é ganhar ou perder, e sim a experiência que levamos”, observou.

Para o influenciador, participar de um programa da emissora é sempre sinônimo de acolhimento: “Na RECORD, eu me sinto em casa”. E comparou a experiência no Acerte ou Caia!, com outros confinamentos, como o de A Grande Conquista e o Paiol de A Fazenda 15, destacando que a adrenalina do game show era ainda maior, pois, além de enfrentar seus medos [de altura], havia a pressão de vencer. E admite que encarou o desafio com a ‘cara e coragem’, pois confiou que saberia todas as respostas para ganhar o game.

Bombonzinhos na área!

Erick Ricarte e o cantor Thiago Servo estreitaram laços no reality show A Grande Conquista da RECORD. Os bombonzinhos, como ficaram conhecidos, se reencontraram no game show para a alegria do público. Mas, essa amizade foi muito além das telas, Erick revelou que é padrinho do filho do cantor.

“Entre mim e o Thiago foi irmandade mesmo. E outra coisa, não tem esse negócio de falar assim: ‘Ai, os bombonzinhos não brigam’. Na verdade, os bombonzinhos, às vezes, azedam. Os bombonzinhos ficam estressados, porque a gente é humano. Ele ganhando o prêmio, eu usufruo também, porque ele me ajuda, e eu ajudo ele”, declara Erick.

Planos para o futuro

Para o próximo ano, além de dar continuidade ao trabalho na RECORD, Erick espera colaborar novamente com Tom em novos projetos. “Inclusive, eu já fiquei sabendo, em primeira mão, que o Tom está com novos projetos na casa e eu posso estar com ele também agora, em 2025″, afirma.

Embora ainda não tenha decidido se participará de outros realities, Erick conta que o público pede muito sua participação no reality rural da RECORD, e afirma: “Se eu realmente for para A Fazenda, vai ser aquele ‘qui-qui-qui’, porque eu sou ansioso e descontrolado”, avisa.

Fique por dentro de todos os episódios! O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

