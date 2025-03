Val Marchiori repercute encontro com Nicole Bahls no Acerte ou Caia!: ‘Muita risada no camarim’ Socialite e empresária compartilha a experiência no game show e destaca planos para 2025; episódio vai ao ar neste domingo (23) Entrevistas|Amanda Cruz, do site oficial* 21/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 02h00 ) twitter

Val Marchiori participa de episódio do Acerte ou Caia! deste domingo (23) Divulgação/Arquivo Pessoal

A socialite e empresária Val Marchiori abriu o jogo sobre a sua participação no Acerte ou Caia! e compartilhou momentos marcantes dos bastidores do game show que vai ao ar neste domingo (23). Em entrevista ao site oficial, ela contou um episódio envolvendo a cantora Gretchen e também falou sobre a atual relação com a influenciadora Nicole Bahls, que também vai encarar os desafios do programa de Tom Cavalcante no mesmo episódio.

Com a possibilidade de dar adeus ao jogo e cair no buraco, ela revelou que tinha receio de participar por ter claustrofobia (reação imediata e incapacitante em ambientes que sejam muito fechados), mas que desta vez decidiu se superar. “Eu já tinha recebido o convite outras vezes, mas eu morria de medo. Tenho pavor desse negócio de buraco. Mas como falaram que era aqui [no Brasil], mais tranquilo, eu resolvi ir”, contou Val.

A empresária destacou a interação com os outros participantes do programa, que também terá a modelo e atriz Carol Bresolin; o narrador e apresentador do Esporte Record, Cleber Machado; a cantora Gretchen; a apresentadora e produtora de palco Juliana Oliveira; o comediante Leo Picardias; o ator e cantor Marcello Faustini; a influenciadora Nicole Bahls; o biomédico e influenciador Ricardo Alface; a dentista e modelo Thais Braz; e o jornalista e apresentador do Joga nas 11, Zé Luiz.

Sempre divertida e animada, Val aproveitou para relembrar um episódio engraçado envolvendo a cantora Gretchen. “Ela entrou no camarim cantando o ‘Piripipi’ (Melô Do Piripipi, sucesso de 1982) e eu não lembrava a música. Acho que ela pensou que eu estava tirando sarro, mas não era isso, e quis me punir logo de cara”, brincou Val.

‌



Outro nome que marcou sua experiência no programa foi o comandante Tom Cavalcante, a quem Val rasgou elogios. “Adoro o Tom! Ele é um grande showman, foi muito carinhoso comigo, viu que eu estava nervosa e me acolheu”.

A socialite também destacou sua interação com Nicole Bahls, com quem já teve uma treta no passado: “Fiz as pazes com a Nicole, né? A gente deu muita risada lá no camarim, adorei conhecer um pouco mais da vida dela, a gente interagiu bastante”.

‌



Sobre seu famoso bordão ‘Hello!’, Val relembrou a origem inusitada, em Paris, na França. “Estava na Plaza Athénée e minha amiga não acordava. Comecei a gritar ‘Hello! Hello!’ e aí pegou. Depois fui em uma loja famosa, ninguém me atendia, comecei de novo. Hoje, virou minha marca registrada!”, contou.

A empresária também aproveitou para reforçar sua trajetória de sucesso e falou sobre novos projetos. “Tenho dois grandes planos este ano: trazer de volta um novo reality show e lançar um novo livro. Também quero investir em mentorias e palestras para mostrar que a Val empresária não vive só de champanhe, ela trabalha e muito!”, afirmou.

‌



A empresária ainda relembrou os desafios que enfrentou ao longo da vida e a importância de usar sua notoriedade para apoiar outras mulheres: “Desde criança eu já sabia o que eu queria. Eu olhava o avião, eu queria voar. Acho que a necessidade também me deixou mais forte”, e reforçou: “Nós ainda vivemos em uma sociedade machista, mas quero mostrar que temos o mesmo valor e merecemos respeito. Quero usar minha voz para ajudar e influenciar positivamente outras mulheres”.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Veja: Cleber Machado, Gretchen e Nicole Bahls: Acerte ou Caia! deste domingo (23) reúne um timaço de celebridades

