Vannessa Gerbelli resgata experiência no game e se torna bicampeã do Acerte ou Caia!: ‘Já sabia como me concentrar’
Atriz esquivou do Desafio Final pela segunda vez, mas garantiu R$ 22.125
Vannessa Gerbelli participou da edição especial com os campeões do Acerte ou Caia! e venceu o game show pela segunda vez. A bicampeã levou R$ 22.125 para casa e revelou, ao site oficial, que a participação anterior na disputa foi fundamental para encarar os adversários com ainda mais confiança.
“Quando passamos pela experiência uma vez, já sabemos como fazer para nos concentrar e poupar energia”, explicou.
A atriz dividiu o palco do programa com Ana Paula Almeida, André Vasco, Ben Ludmer, Bruno Motta, Emilly Araújo, Jesus Luz, Maurren Maggi, Pierre Bittencourt, Raquele Cardoso e Rodrigo Phavanello.
“Eu não conhecia as pessoas que participaram dessa edição, mas foi muito divertido”, contou.
Com bom humor, Vannessa deixou claro que está satisfeita por escapar da temida queda no buraco. “Prefiro não passar por essa experiência”, confessou, aos risos.
A bicampeã também esquivou do Desafio Final, assim como em sua primeira vez no game, quando faturou R$ 31 mil.
“Na primeira vez, eu estava muito cansada e achei melhor não confiar tanto na minha mente. Na segunda, optei por não arriscar porque era uma edição especial. Se eu perdesse, ficaria chateada. Enquanto estava todo mundo comemorando, eu queria sair comemorando também”.
E o valor dos dois prêmios já foram usados pela atriz: “Já gastei o primeiro, com certeza. E se bobear, até o segundo”.
O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no RecordPlus.
Homenagem a Silvio Santos, ópera, queda de Tici Pinheiro e mais: Acerte ou Caia! completa um ano cheio de histórias
