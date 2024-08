‘Acerte ou Caia!’ promete altas doses de diversão na tela da RECORD Postagem em rede social empolgou toda a equipe da RECORD para programa que estreia no domingo (18), às 14h, sob o comando de Tom Cavalcante Esquenta|Do R7 10/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2024 - 02h00 ) ‌



Tom Cavalcante volta à RECORD depois de 12 anos Reprodução/Instagram

Está chegando a hora! Famosos e anônimos aguardam ansiosos a estreia do game ‘Acerte ou Caia!’, no domingo (18), às 14h. O programa que marca a volta do Tom Cavalcante à emissora após 12 anos promete altas doses de diversão em um jogo imprevisível e recheado de estrelas.

Em cada episódio, 11 celebridades vão testar seus conhecimentos gerais e quem errar será eliminado e perderá literalmente o ‘chão’! A disputa envolve um prêmio de até R$ 300 mil, e terá apenas um vencedor. Após ser o único sobrevivente do programa, o participante vai encarar o desafio final e poderá multiplicar seu prêmio ou perder tudo.

Em uma postagem na rede social, Tom posou para foto divulgando o programa e chamou a atenção de fãs e da equipe da RECORD. Diversas estrelas da emissora curtiram a publicação, com destaque para Fabíola Reipert, apresentadora do quadro A Hora da Venenosa no Balanço Geral, Élcio Coronato, que comanda o E se fosse você? no Hoje em Dia, e Ricardo Hora, jurado do Canta Comigo Teen.

Junto das curtidas das estrelas, a postagem teve chuva de elogios para Tom, com muita empolgação para essa volta em grande estilo. “Show! Vou assistir”, comentou um usuário. “Que saudades de você”, completou outro.

Fique ligado! O ‘Acerte ou Caia!’ estreia no dia 18 de agosto, às 14h, na tela da RECORD.