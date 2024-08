‘Acerte ou Caia!’? Responda ao quiz da TV na palma da sua mão A cada semana, uma nova chance de ser o campeão do ranking e fazer história! Esquenta|Do R7 17/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 02h00 ) ‌



No comando da atração, o humorista garante que vai dar o que falar Divulgação/Boxfish

Já imaginou poder participar do game show de sucesso da RECORD sem precisar sair de casa? Com o quiz semanal do portal R7.com, você pode!

Assim como no Acerte ou Caia!, comandado por Tom Cavalcante, a dinâmica online consiste em responder perguntas em até 30 segundos.

Mas, se errar, fique tranquilo, pois nenhum buraco vai se abrir no chão. Contudo, sua posição no ranking semanal exclusivo pode cair.

Não perca tempo e teste suas habilidades agora! E não se esqueça: a cada semana você pode se superar!

‌

Este quiz ainda não está disponível.