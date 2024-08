Comandado por Tom Cavalcante, o game show ‘Acerte ou Caia!’ estreia neste domingo (18) O programa de sucesso exibido pela RECORD promete muita diversão e conta com 176 celebridades disputando um prêmio de até R$ 300 mil, não perca! |Do R7 14/08/2024 - 18h05 (Atualizado em 14/08/2024 - 18h05 ) ‌



A cada semana, 11 famosos vão testar seus conhecimentos na competição Reprodução/Instagram

Novidade a caminho! Neste domingo (18), a partir das 14h, a RECORD estreia o programa Acerte ou Caia!, com apresentação de Tom Cavalcante. As gravações foram feitas na Argentina e a promessa é de muita diversão, bom humor e perguntas de tirar o fôlego com esse game show, sucesso em diversos países.

“Estou ansioso e feliz de estar de volta à RECORD nesse momento mágico, onde vamos apresentar o Acerte ou Caia!, que vai entregar ao público brasileiro, um programa muito rico de cenário e de qualidade nas tardes de domingo. Existe também a emoção da família estar reunida e interagindo com o programa, isso é muito legal”, diz Tom Cavalcante.

Segundo o diretor do Acerte ou Caia!, David Feldon: “A disputa foi boa e os famosos representaram. O programa é uma sinfonia de emoções, então tem momentos de tensão, de descontração, de risada, de surpresa. Quem estiver assistindo o Acerte ou Caia! vai ver o melhor do Tom, ele está entregando muito entretenimento e diversão”.

Estreia do game show

Na primeira edição do Acerte ou Caia! — neste domingo (18) — os participantes que disputarão o prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil, são: Silvia Abravanel, Rodrigo Capella, Hugo, Tiago, Sarah Andrade, Gizelly Bicalho, Deolane Bezerra, Edilson Capetinha, Rafael Cortez, Adriana Bombom e Gustavo Mendes. Quem vencerá essa disputa?

Dinâmica do programa

A disputa conta com a participação de 176 celebridades, entre influencers, cantores, ex-participantes de reality shows, atores, atrizes, ex-atletas, entre outros. Em cada uma das 16 edições, serão 11 participantes disputando um prêmio em dinheiro, e apenas um vencedor.

“Não são perguntas impossíveis de serem respondidas, mas aí entra o nervosismo da pessoa que tem apenas 30 segundos para responder. As perguntas vêm com algumas letras acesas e outras apagadas e tem que completar qual é a palavra”, revelou César Barreto, o Diretor Artístico da Record.

O jogo consiste em o competidor desafiado acertar as perguntas que Tom Cavalcante fizer. Em caso de acerto, o participante continua na disputa e desafia os outros jogadores. Se errar, o chão se abre, ele cai em um buraco e é eliminado do jogo.

“A gente vai ter a oportunidade de ver os famosos de uma forma que nunca vimos, seja por conta das respostas, pelo medo da queda ou pela emoção. A própria dinâmica do jogo faz com que os artistas se surpreendam com os próprios artistas, porque o participante que está no centro, que é o líder, tem que escolher com qual outro daquele círculo ele quer duelar. E esse duelo só termina quando um dos dois cai no buraco”, comenta Eduardo Gaspar, diretor Artístico da BoxFish.

Fique ligado para não perder nenhuma novidade do Acerte ou Caia!, que estreia neste fina de semana (18). Produzida pela Boxfish e com direção de David Feldon, a atração será exibida aos domingos, às 14h, na tela da RECORD.