Entenda todos os detalhes da dinâmica do Acerte ou Caia! O programa estreia neste domingo (18), a partir das 14 horas, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 15/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 02h00 ) ‌



O game show de sucesso vem para dominar as tardes de domingo dos brasileiros Reprodução/Instagram

Durante a coletiva de imprensa do Super Domingo da RECORD, diretores do Acerte ou Caia! e Tom Cavalcante sanaram todas as dúvidas do público sobre a dinâmica do programa. O game estreia neste domingo (18), a partir das 14 horas.

A cada episódio, 11 celebridades disputam um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil! Com todos no palco, Tom vai explicar as regras para os competidores. O telão mostrará a foto de um dos famosos, que começa o jogo como líder. Os outros participantes se posicionam atrás das moedas enumeradas de 1 a 10.

O líder desafia um dos adversários para um duelo. Cada um tem 30 segundos para responder uma pergunta sobre conhecimentos gerais, quem errar cai no buraco. O duelo só termina quando um dos dois caírem.

Como líder, o participante tem algumas regalias. Ele contará com três vidas, e poderá usá-las para repassar perguntas que não sabe para o seu adversário. Se o competidor acertar a pergunta que recebeu do líder, ganha uma vida. Mas ele não terá o mesmo poder do mandachuva, só poderá deixar de responder a questão, sem cair no buraco.

Cada moeda possui um valor diferente escondido Reprodução/RECORD

Se o líder errar e cair no buraco, o adversário toma o lugar dele e escolhe outro participante para duelar. Já se o líder vencer, escolhe um dos lados da moeda do perdedor, somando dinheiro ao prêmio final, ou até perdendo tudo.

Ao final dos duelos, só restará um participante. Tom vai perguntar se a pessoa quer parar o jogo e sair com metade do valor que juntou, ou se pretende encarar o desafio final: uma bateria com 14 perguntas, que deve ser respondida em dois minutos! Caso o competidor consiga responder tudo, dobra o prêmio!

Veja a explicação do diretor criativo da BoxFish, Eduardo Gaspar:

Após 10 duelos, o vencedor vai para o desafio final para tentar resgatar prêmios em dinheiro 💸 #SuperDomingoRECORD pic.twitter.com/GOivf9vJM3 — RECORD (@recordtvoficial) August 14, 2024

E não se esqueça: o Acerte ou Caia! estreia neste domingo (18), a partir das 14 horas, na tela da RECORD.

