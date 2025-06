Famosos encaram disputa acirrada por até R$ 300 mil no Acerte ou Caia! deste domingo (8) A edição do game show conta com a presença de João Augusto, João Silva, Luiza Ambiel e outros famosos; saiba mais Acerte ou Caia|Do R7 05/06/2025 - 14h41 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h41 ) twitter

Mais um grupo de 11 celebridades se reúne no palco do game show para batalhar pelo tão esperado prêmio ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD

O Acerte ou Caia! deste domingo (8), vai ser para lá de especial! Mais um grupo de 11 celebridades se reúne no palco do game show comandado por Tom Cavalcante para batalhar pelo prêmio que pode chegar a R$ 300 mil e ficar bem longe do buraco.

E dessa vez, o programa faz uma homenagem a dois dos maiores apresentadores da televisão brasileira, através de seus herdeiros. João Augusto Liberato, filho do saudoso Gugu Liberato, e João Silva, filho de Faustão, participam da disputa e se divertem ao lado de Tom e dos outros participantes, tentando responder corretamente às perguntas, em no máximo 30 segundos.

Além dos “Joãos”, quem também encara o desafio nesta edição é Luiza Ambiel, atriz, modelo e ex-participante de A Fazenda 12. Assim como a dupla sertaneja Júlia e Rafaela, que competem separadamente, e o cantor Gui Albuquerque, vocalista do grupo Jeito Moleque.

Quem também vai colocar seu conhecimento em jogo para se livrar daquela tensa queda no buraco são os atores Bento Ribeiro e Beto Marden.

‌



E do ramo da comédia, Rudy Landucci é mais um que estará nesta edição do programa. Para completar esse grupo tão especial, estarão a modelo Carla Prata e Cida Santos ex-participante de reality show.

O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Conheça os participantes do Acerte ou Caia! deste domingo (8)

