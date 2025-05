Na paz, no amor e nas quedas

"Se dilatem na paz e o no amor", brincou Mustafary, personagem do comediante Marco Luque. O humorista se despediu na pele do hippie mais queridos do Brasil! Marco chegou a liderar seu episódio por cerca de três rodadas, mas na quarta perdeu seu trono para a atriz Renata Castro Marco ficou nervoso e não se lembrou que o sentimento que afasta uma pessoa da outra ou uma espécie de aversão é chamado de antipatia. Antes de cair, o comediante surgiu com algumas imitações dos seus personagens, sendo Mustafary o que mais se destacou.

Reprodução/ RECORD