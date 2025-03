Um das edições mais icônicas do Acerte ou Caia! está por vir neste domingo (23). Grandes nomes do entretenimento e esporte vão ter que completar as respostas das perguntas de Tom Cavalcante para não cair no temido buraco, e, principalmente, garantir um prêmio em dinheiro que pode chegar até R$ 300 mil. Conheça agora esse timaço!

Arte/R7