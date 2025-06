Pais e filhos

Quando um pai tenta entender a nova geração só pode dar em meme! David Cardoso Junior protagonizou um vídeo hilário ao não saber responder que BTS é uma boyband coreana, mas mesmo no suor do seu esforço, não conseguiu chegar nem perto. "ATA; ITU; UTU; UTÊTÊ; OTS, eu não sei!", disse David ao se desesperar por ver o tempo acabando. Antes de cair, veio aquele grito de frustração! No post, teve quem riu e se identificou: "Muito bom! Estou me divertindo com meu esposo", disse uma telespectadora do game. "Ele deu o que tinha e o que não tinha para conseguir acertar! Muito bom eu ri demais!", afirmou outro.

Reprodução/ RECORD