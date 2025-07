'Esse prêmio é meu!'

Duelo a mil e com rimas? Temos! Tom Cavalcante pediu para o Pelé MilFlows fazer uma demonstração do seu show, com versos de improviso, e ele lançou que o prêmio do Acerte ou Caia! já era dele. Mas ele acabou ganhando apenas um passaporte para o buraco do game show após não saber que durante um feriado facultativo a parada de atividades não é obrigatória

DIVULGAÇÃO/ RECORD