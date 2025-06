Dinherio caiu, a alegria subiu!

Quem nunca esperou ansiosamente pela, provável, notificação mais amada por todos os brasileiros? A vida adulta é, com certeza, feita de pequenos prazeres, exemplo disso é a chegada de um Pix antes do horário de almoço. Em um momento hilário do Acerte ou Caia!, o influenciador Lucas Rangel e Tom Cavalcanti comemoram juntos, mais uma conquista do líder da edição. E o que fez a plateia rir sem parar foi na forma que a celebração foi feita. De mãos dadas e erguidas, Lucas e Tom correm pelo palco com músicas nostálgicas ao fundo e, sem muito esforço, o meme rapidamente foi para as redes oficiais do programa e representou a vitória digna dos trabalhadores. O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, às 15h45, na tela da tela da RECORD.

Reprodução/ RECORD