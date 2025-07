Mari Menezes

Antes do duelo que levou a influencer Mari Menezes ao buraco começar, ela mandou um papo reto para Fábio Porchat ao ser escolhida: “É só porque eu sou a mais levada, né? Não me subestime”. Apesar de segurar por um tempo o embate, não demorou para ser derrubada, após não saber que “descongestionante” é um líquido que desobstrui as narinas congestionadas. Seguindo a linha engraçada do duelo, a queda não poderia ser diferente!

Reprodução/ RECORD