Deu ruim na CPI

Lulinha, da dupla sertaneja com Iguinho, foi o segundo participante escolhido por Lucas Rangel. Logo de cara, Tom perguntou ao cantor sobre como teria surgido o nome da dupla, e ele cativou rapidamente o público com a explicação. "Rapaz, boa pergunta. Desde que eu me entendo por gente somos Iguinho e Lulinha. Aí as pessoas me perguntam se é um nome artístico. Se fosse eu teria escolhido um mais bonito! Esses nomes, na verdade, são apelidos dados por nossos pais", brincou Lulinha. Derrotado na primeira pergunta, o cantor não se lembrou que CPI é a sigla para Comissão Parlamentar de Inquérito

ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD